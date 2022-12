Ermittlungserfolg : Tatverdächtigen nach versuchter Tötung in Alsdorf festgenommen

Nach einer versuchten Tötung am Röntgenweg in Alsdorf ist ein Beschuldigter festgenommen worden. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Update Alsdorf Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung erlassen. Es gibt erste Erkenntnisse zum Tathergang am Röntgenweg in Alsdorf.