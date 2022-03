Nach Geschäftseinbrüchen : Tatverdächtige mit Schusswaffe und Winkelschleifer festgenommen

Polizeiarbeit im Kreis Heinsberg : Hohe Aufklärungsquote bei Verbrechen im Jahr 2021 Die Gesamtzahl der Straftaten sinkt, die Zahl der aufgeklärten Fälle steigt. Und trotzdem ist an vielen Orten das Sicherheitsempfinden gering. Warum? Ein Blick in die am Montag vorgestellte Kriminalitätsstatistik für den Kreis Heinsberg.