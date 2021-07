Bergbau-Geschichte : Steinkohle-„Gabi“ will wieder richtig Gas geben

Die bereits vom alten Vorstand des Grube Anna Bergbauinformationszentrums Alsdorf (Gabi) vorangetriebene Sanierung und Einrichtung der ehemaligen Kantine nebst Hausmeisterwohnung an der Herzogenrather Straße wird jetzt mit frischen Fördergeldern vorangetrieben. Foto: MHA/Karl Stüber

Alsdorf Was macht eigentlich „Gabi“? Des alten Bergmanns Gefährtin pflegt seit Jahren die Erinnerung an den Steinkohlenbergbau, der vor fast 30 Jahren in Alsdorf zu Ende ging. Nun bekommt das gestandene Mädel neuen Schwung und gibt Gas.