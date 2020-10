Sieben-Tage-Inzidenz „über 50“ : Stadt Alsdorf verzeichnet Anstieg an Corona-Infektionen

Stadt Alsdorf verzeichnet Anstieg an Corona-Infektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Alsdorf ist auf „über 50“ gestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Alsdorf In der Stadt Alsdorf sind wieder vermehrt Corona-Fälle aufgetreten. Auf 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen „über 50“ Neuinfektionen gemeldet worden.

Wie Holger Benend von der Pressestelle der Städteregion Aachen mitteilt, ist die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Alsdorf auf „über 50“ gestiegen.

Für den Fall eines neuerlichen Anstiegs der Infektionszahlen wurde im Gespräch zwischen Bund und Ländern eine Bemessungsgröße für ein Notfall-Szenario festgelegt. Dieses greift, wenn mehr als 50 Neuinfizierte in den zurückliegenden sieben Tagen auf 100.000 Einwohner auftreten. Dann müsste für die betreffende Region ein neues Beschränkungskonzept vorgelegt werden. Zusätzlich hat das Land NRW noch einen Warnwert von 35 festgelegt. Bei Erreichen des Wertes sollen regional schon erste Schutzmaßnahmen greifen.

Am Freitag hatte bereits die Stadt Aachen diesen Warnwert überschritten. Dort traten neue Maßnahmen in Kraft. Wie es in Alsdorf weitergeht, nachdem dort sogar die Grenze von 50 überschritten worden sein soll, ist noch nicht bekannt. Im Laufe des Freitags sollen weitere Informationen der Stadt folgen.