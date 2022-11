Anlage Am Klött : Stadt Alsdorf muss Kunstrasenplatz kurzfristig sperren

Um größeren Schaden durch klumpendes Granulat zu verhindern, wurde der Kunstrasenplatz Am Klött gesperrt. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Um großen Schaden am Kunstrasenplatz Am Klött in Alsdorf zu verhindern, hat die Stadt den Platz gesperrt. Vorerst dürfen dort weder Fußballspiele noch Trainings stattfinden.

Grund für die Sperrung des Kunstrasenplatzes Am Klött ist das Kunststoffgranulat, das auf dem Platz ausgebracht ist und begonnen hat zu verklumpen.

Ein Doppel-Heimspiel von Jugendmannschaften des SV Blau-Weiß Alsdorf gegen Warden, das an diesem Samstag auf diesem Platz eigentlich hätte stattfinden sollen, wurde kurzfristig zum Auswärtsspiel deklariert und wird nun in Warden angepfiffen.

Nach Aussagen der Stadt Alsdorf wird derzeit untersucht, was zu der Verklumpung des Granulats auf dem Kunstrasenplatz Am Klött geführt hat. Die Sperrung des Platzes bis zu einem Austausch des Materials sei nötig, um größeren Schaden am Kunstrasenplatz abzuwenden. Für Trainings und Spiele der drei Vereine, die den Platz als Heimstätte nutzen – SV Blau-Weiß Alsdorf, Hertha Mariadorf und SV Hoengen –, arbeite man derzeit mit Hochdruck an einer Lösung.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

(tv)