Marvel-Wohnwagen : Sonderaktion zur Filmpremiere am Alsdorfer Cinetower

Alsdorf Am 31. März ist Premiere für den neuen Marvel-Film um die mysteriöse Gestalt des Dr. Morbius. In Alsdorf gibt es für Marvel-Fans noch ein Special.

Zur Premiere des neuen Marvel-Films am kommenden Donnerstag, 31. März, gibt es am Alsdorfer Cinetower eine besondere Aktion. Vor dem Gebäude wird dann der Marvel-Wohnwagen zu sehen sein, den Airbrush-Sprayer Sebastian Mevissen aus Übach-Palenberg mit Figuren aus den Marvel-Filmen gestaltet hat. Neben vielen Comic-Charakteren in schwarz-weiß hat er Hulk, Rocky und Groot farbig gesprüht. „Zur Filmpremiere des neuen Marvel-Films ,Morbius‘ den Wohnwagen einmal am Cinetower zu präsentieren, ist für mich eine tolle Sache“, freut sich Marvel-Fan Sebastian Mevissen über die gemeinsame Idee, die er mit Cinetower-Geschäftsführer Sebastian Stürtz entwickelt hat.