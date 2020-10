Kostenpflichtiger Inhalt: Grubenunglück vor 90 Jahren : Selbst in England wurde um die Alsdorfer Knappen getrauert

Die zerstörte Schachtanlage in Alsdorf: Bei einem verheerenden Grubenunglück starben am 21. Oktober vor 90 Jahren 271 Menschen. Foto: Wolfgang Sevenich

Alsdorf In der Ex-Bergbaustadt Alsdorf erinnert man sich am Mittwoch an eines der traurigsten Ereignisse der Geschichte in dieser Kommune.