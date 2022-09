Brandstiftung und schwerer Bandendiebstahl : SEK-Einsatz in Alsdorf am frühen Montagmorgen

SEK-Einsatz in Alsdorf am frühen Montagmorgen

Am Montagmorgen gab es einen Polizeieinsatz unter Beteiligung eines SEKs an Prämienstraße und Broicher Straße in Alsdorf. Foto: Dagmar Meyer-Roeger/Dagmar Roeger

Alsdorf Der Einsatz ereignete sich nahe des Alsdorfer Stadtzentrums am Montagmorgen gegen 5 Uhr. Straßen wurden kurzzeitig gesperrt.

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr gab es in Alsdorf einen Einsatz eines Sondereinsatzkommandos der Polizei. Nach ersten Angaben aus dem Polizeipräsidium in Aachen standen zwei Objekte – eins in der Prämienstraße, eins in der Broicher Straße – im Fokus des SEKs.