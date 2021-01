Kioskbrand in Hoengen : Sechs Personen aus Mehrfamilienhaus evakuiert

Kioskbrand in Hoengen

Alsdorf Ein schwerer Hausbrand beschäftigte in der Nacht zum Mittwoch die Alsdorfer Feuerwehr. Sechs Personen mussten von den Wehrleuten gerettet werden.

Am frühen Mittwochmorgen war die Alsdorfer Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem Kiosk auf der Jülicher Straße ausgerückt. Gegen 3.37 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden und rückten über die Jülicher Straße an, auf der man die starken Rauchwolken bereits von Weitem erkennen konnte.