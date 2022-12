„Mr. Gay Germany“ : Schwuler Alsdorfer will das Vorbild sein, das er selbst nicht hatte

Derzeit auf Joyn zu sehen: Lukas Küchen, 22, aus Alsdorf kandidiert für den Titel „Mr. Gay Germany“. Foto: Frank Hempel

Alsdorf Lukas Küchen, 22, aus Alsdorf könnte „Mr. Gay Germany“ werden. Das ist kein Schönheitswettbewerb, denn der Gewinner soll die queere Szene Deutschlands repräsentieren. Küchen hat eine Botschaft für schwule Teenager vom Dorf, denn 2018 wollte er sich umbringen.

Ayia Napa ist bekannt für seine goldgelben Strände und ein wildes Nachtleben. Dort, an der Südküste Zyperns, hat Lukas Küchen seit Januar ein Haus. Gekauft mit 21 Jahren. Auf der sonnenreichen Mittelmeerinsel hat der Jungunternehmer in diesem Jahr acht Monate verbracht. Er lebt dort sein Leben, wie er es möchte. Arbeitet, wann er will, meistens zwischen 18 und 8 Uhr, wenn es kühl und ruhig ist und sein Handy nicht vibriert. Nur zwei Monate des Jahres hat er in seinem Heimatort Warden verbracht. Im Haus seiner Eltern, in seinem Jugendzimmer, in dem Notärzte in einer Nacht Anfang 2018 seinen zwischenzeitlichen Tod festgestellt haben. Lukas hatte damals genug von seinem Leben. Als schwuler 17-Jähriger hielt er es nicht mehr aus.

Lukas Küchen kennen seit zwei Wochen mehr Menschen als das kleine Warden Einwohner hat. Der Stadtteil hat keine 3000. Küchen ist einer von zwölf Kandidaten, die beim Streaming-Anbieter Joyn – der Online-Videoplattform von Prosieben und Sat1 – in einer Dokuserie zu sehen sind. Jeden Freitag eine Folge, zehn insgesamt. Am 17. Februar 2023 steht fest, ob Lukas Küchen aus Alsdorf der neue „Mr. Gay Germany“ wird. Also derjenige, der als eine Art Botschafter die queere Szene Deutschlands im In- und Ausland repräsentiert. Lukas Küchen könnte ein Jahr lang Gesicht, Sprachrohr und Idol für schwule, lesbische, bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen sein. Für alle, die sich nicht mit der gesellschaftlichen Norm von Mann und Frau identifizieren.

Das Serienformat ist kein Schönheitswettbewerb. Eine dreiköpfige Jury – darunter der amtierende Mr. Gay – entscheidet über die Persönlichkeit und, wenn man so will, über den Nutzen der Kandidaten für die queere Gemeinschaft. Denn jeder stellt im Laufe der im September im spanischen Sitges gedrehten Serie eine Kampagne vor, die er als potenzieller Mr. Gay ins Leben rufen will. Die Kandidaten sollen mehr als kurzfristige Garanten für Einschaltquoten sein, der Titelträger mehr als ein x-beliebiges Fernsehsternchen auf Zeit.

In den halbstündigen Folgen spricht Lukas Küchen natürlich über diese eine Nacht Anfang 2018. An das Datum im März oder April erinnert er sich nicht, an die Umstände schon. Er lebt noch, weil seine heute 27-jährige Schwester Ramona ihn in seinem Bett gefunden und den Notarzt gerufen hat. Das Zeitfenster für die Reanimation war noch geöffnet. „Sie muss es mit ihrer schwesterlichen Verbindung gespürt haben“, sagt Lukas Küchen, als er der Redaktion seine Geschichte erzählt. Der 22-Jährige schrieb uns wenige Tage vorher eine E-Mail mit dem Wunsch, interviewt zu werden. Das hat auch mit seiner Kampagnen-Idee zu tun.

Lukas Küchen möchte junge schwule Menschen erreichen, die in einem konservativen sozialen Umfeld aufgewachsen sind oder leben und nicht so akzeptiert werden, wie sie sind. „Hätte ich als Jugendlicher ein schwules Vorbild gehabt, hätte ich damals anders gehandelt“, sagt er. „Ich hätte nie geglaubt, wie weit ich kommen kann. Es liegt an mir, diese Nachricht zu verbreiten. Wenn ich nur einen jungen Menschen in einem Dorf erreiche und sein Leben verändern kann, dann war diese E-Mail an die Zeitung gerechtfertigt.“ Er verdient heute gutes Geld unter anderem damit, junge Influencer dabei zu beraten, wie sie sich und ihre Produkte online am besten vermarkten.

Am Abend vor dem versuchten Selbstmord ist der damals 17-Jährige auf einem 18. Geburtstag in Eschweiler-Kinzweiler. Lukas ist es da schon gewöhnt, wegen seiner Homosexualität angepöbelt zu werden, wenn der Alkohol fließt. „An dem Abend war es besonders krass“, sagt er. „Ich könnte alle Namen einer Gruppe nennen, sie haben sich bei mir eingebrannt.“ Die Namen derer, die ihm beistehen, wird er auch nie vergessen. Jedoch sind es nur drei – und der Pöbler-Gruppe und derer, die tatenlos zuschauen, unterlegen. „Man hat mir vor die Füße gespuckt, mich mit Schneematsch beworfen und handgreiflich attackiert“, erzählt Lukas Küchen. „Ich habe mich nur verbal gewehrt. So viel Aggression, auch handgreiflich zu werden, bekomme ich gar nicht aufgebracht.“

Auf dem Heimweg im Auto und später in seinem Bett fragt Lukas sich: Warum ist das passiert? Habe ich etwas falsch gemacht? Die Antwort findet er schnell. Es ist passiert, weil er schwul ist. Lukas liegt im Bett und weint, denn seine innere Stimme sagt ihm: „Wenn das ständige Piesacken und die Angst vor Beleidigungen und Attacken zu dem Leben eines schwulen Mannes gehören, dann will ich das nicht leben. Dafür bin ich mir zu schade.“ So entscheidet er sich zu lassen, was er nicht mehr will. Ohne Abschiedsbrief. Ohne „Melodramatik“, wie er sagt.

Der junge Mann erzählt reflektiert, reif, abgeklärt, jeder Erzählstrang endet mit Aussagen, die für sich stehen. Die nachwirken. Er erzählt, wie eben jemand erzählt, der unbedingt erzählen will. Er weiß, dass es befreit. Als Zuhörer gewinnt man schnell den Eindruck, er sei viel älter als 22. Dennoch ist ihm anzumerken, wie die Erinnerungen in seinem noch jungen Leben arbeiten.

Als 13-Jähriger bekennt sich Lukas öffentlich dazu, homosexuell zu sein. Er bemerkt, wie er nach nackten Männeroberkörpern googelt – und nicht nach nackten Frauenbrüsten. Ein Outing hat zwei Dimensionen, sagt er. Die eine ist das Eingeständnis sich selbst gegenüber, die andere gegenüber der Gesellschaft. Lukas sagt, das Outing sich selbst gegenüber sei viel schwieriger. „Da ändert sich die Weltanschauung. Das Einfamilienhaus, die Frau, die zwei Kinder, der Labrador – all das verschwindet plötzlich“, sagt er. „Das Leben, das du vorgelebt bekommst, ist weg. In mir ist eine Leere entstanden. Ich wusste nicht, wie mein Leben wird, weil ich keinen schwulen Mann kannte.“

In der Schule ändert Lukas sein Verhalten

Es dauert nicht lange, da wird er gemobbt, und im Bus bleibt der Sitz neben ihm die meiste Zeit frei. Seine Klassenkameraden sind nicht das Problem gewesen. Er und seine Clique sind beliebt, weil sie nett und fair sind. Das Problem sind die Älteren.

Lukas sagt über sich, er sei in der Schule nie besonders feminin gewesen. Er war durchtrainiert, tanzte leistungsmäßig Latein. Als Fünfjähriger habe er angefangen, seine Vorbilder waren die Großeltern, die bei Grün-Weiß Aachen getanzt hatten. „Aber in der Schule war Tanzen natürlich schwul.“

Nach dem Outing ändert Lukas sein Verhalten. Zum Beispiel in der Umkleide vor dem Sportunterricht. Er möchte sich nicht mehr mit den anderen Jungs umziehen. Aus Respekt. Schließlich stecken die Teenager in der sexuellen Findungsphase, und er will nicht, dass sich seine Klassenkameraden unwohl und beobachtet fühlen. „Ich habe damals für die anderen mitgedacht und wahrscheinlich mehr, als sie es für sich selbst getan haben“, sagt er heute. „Dadurch habe ich mich isoliert. Ein Outing bedeutet auch die Angst vor der Trennung von den Heteros.“

Zu Hause hört Lukas von seiner Mutter den Satz, den mit großer Wahrscheinlichkeit jeder schwule Teenager hört, wenn er über seine Homosexualität spricht. „Das ist nur eine Phase. Häng das nicht an die große Glocke, nicht dass du das noch zurückziehen musst“, zitiert der 22-Jährige. Er hat bis heute keine Probleme, mit seiner 55-jährigen Mutter über Gefühle und intime Details zu sprechen. Wahrscheinlich hatte sie in der Anfangszeit auch große Sorge um ihren Sohn.

Lukas gehört den Wardener Schützen an. Sein Vater ist Brudermeister. Für viele der Inbegriff eines konservativen Umfelds. Das spürt Lukas auf dem Schützenfest, beim Umzug, bei der Kirmes, im Festzelt. Er selbst war Schülerprinz – und zeigte sich im Festzelt offen mit seinem damaligen Freund. Lukas wird an der Theke oft gefragt, ob man ihm nicht eine „ordentliche Frau“ suchen solle. Oder ob das stimmt, was man so über ihn hört. Er aber sucht mit jedem der „alten, weißen Männer“, die ihm einen Spruch drücken, das Aufklärungsgespräch. Bei zwei Kölsch. Immer und immer wieder. Natürlich auch mit Männern, denen Lukas’ sexuelle Orientierung unangenehm ist. „Ich sage denen: Nenn mir die Frau, die Du hier am hässlichsten findest, und mit der Du nie etwas anfangen würdest“, erzählt der 22-Jährige. „Warum sollte ich also mit Dir oder Deinem Sohn in die Kiste springen wollen?“ Er steht seinen Mann. Versteckt sich nicht vor den verkrusteten Ansichten anderer.

Seine Oma dachte übrigens, er käme nun nur noch verkleidet wie die Hamburger Drag-Queen Olivia Jones zu Besuch. Sie habe schlicht kein anderes Bild von schwulen Männern gehabt.

Lukas Küchen blieb auch nach seinem Outing mit 13 Jahren bei den Schützen in Warden: Hier als Teenager mit seiner besten Freundin Sabrina. Foto: Küchen

Und wie findet ein reanimierter 17-Jähriger den Weg in ein Leben, das verläuft, wie er es möchte, in dem er sich wohlfühlt? Lukas haut ab. Während alle anderen fürs Abitur schuften, zieht er seinen „Palmtree-Trip“ durch. Für ein paar Wochen bereist er Städte mit Palmen. In Marokko urlaubt er während des Ramadans. Eine Herausforderung für einen alleinreisenden Menschen, der zwar sehr selbstreflektiert, aber introvertiert ist. „Ich war gezwungen, mit anderen Menschen zu reden. Wenn ich in Marokko keine Leute angesprochen hätte, wäre ich verhungert“, sagt Lukas Küchen. „Ich bin als viel offenerer Mensch zurückgekommen.“

Die Tage in Barcelona prägen ihn ebenfalls. Er feiert dort mit 4000 anderen schwulen Männern. 4000 Menschen wie er. Er ist plötzlich einer von vielen und wird angeschaut, weil er gut aussieht – und nicht, weil er schwul ist. „Auf der Reise habe ich gemerkt: Wow, du kannst als schwuler Mann ein echt cooles Leben führen“, sagt er heute. Sein Abi schreibt er quasi kalt, besteht mit der Note 1,9 und orientiert sich danach Richtung Köln. Dort ist das Angebot für queere Menschen größer als in Aachen oder Alsdorf. „Ich musste eine Lebensweise finden, mit der mein Leben eine Prise besser wird, mit der ich überlebe.“

Dokuserie ist „harter Tobak“ für Heteros

Was Lukas auf seinem Trip gelernt hat, hilft ihm während der Dreharbeiten für die Dokuserie im September. Drei Wochen ohne Smartphone, Internet, Fernsehen. In der Zeit ist die Queen gestorben, und keiner hat es mitbekommen. Das heißt: Lukas musste sich mit den elf anderen Kandidaten auseinandersetzen und konnte sich nicht ins Smartphone flüchten, wenn unangenehme oder uninteressante Themen aufkamen. „Ich habe oft gemerkt: Aha, das ist aber eine coole Person.“

Der 22-Jährige bezeichnet die Dokuserie für nicht queere Menschen als „harten Tobak“, weil heterosexuelle Menschen „nicht alles verstehen“ können. Zum Beispiel, dass ein „engelsgleicher Mensch“ von seinen Eltern nach dem Outing verstoßen wurde. Andere Formate wie etwa „Prince Charming“, die Datingshow für Schwule nach dem Bachelor-Vorbild, seien dagegen „weichgewaschen für Heteros“. Da zählten Reichweite und Einschaltquote, nicht Botschaft und Tiefe.

„Ich bin nicht der Paradiesvogel“

Lukas hält sich neben dem 52 Jahre alten Alex für die maskulinen Vertreter unter den zwölf Homosexuellen. Sie unterscheiden sich in ihrem Auftreten und ihrer Kleidung von den übrigen. „Ich bin nicht der Paradiesvogel, aber mir ist trotzdem genauso wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen“, sagt der Alsdorfer. „Es braucht viel mehr queere Vorbilder, die etwas vorleben, ohne ins Extreme zu gehen.“ Das ist ebenfalls Teil seiner Kampagnen-Idee, die auch in Alsdorf ankommen soll.