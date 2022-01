Nachbarschaftsstreit in Begau : Schuss löst sich – Polizei stellt gutes Dutzend Waffen sicher

Einsatzort Gartenstraße in der Alsdorfer Siedlung Begau: Auch wenn der Verdächtige einen Waffenschein besaß, wurde dieser zusammen mit den Waffen sichergestellt. Foto: dag/D. Roeger

Update Alsdorf Ein Nachbarschaftsstreit hat am Samstagabend die Polizei in Alsdorf zu einem großen Waffenfund geführt. Verletzt wurde niemand, ein Mann kam dennoch in Gewahrsam.