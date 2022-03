Feuerwehr als Tierretter : Schafbock aus Zaungeflecht befreit und weitere 22 Böcke eingefangen

Ausgebüxte Schafsherde in der Konrad-Zuse-Straße. Alsdorfer Feuerwehr befreit einsamen Schafsbock aus Zaungeflecht und fängt weitere 22 Böcke ein. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Alsdorf Nachdem die Alsdorfer Feuerwehr am Sonntag erst einen Hund aus einem vereisten Regenauffangbecken gerettet hatte, musste sie am Montag erneut in tierischer Mission ausrücken.

Gegen 12.35 Uhr ging der Notruf auf der Feuer- und Rettungswache ein. Anrufer meldeten der Feuerwehr eine ausgebüxte Schafsherde in der Konrad-Zuse-Straße.

Die Schafsböcke wurden zunächst auf der verkehrsberuhigten Straße im Hoengener Industriegebiet gemeldet. Bei der Ankunft der alarmierten Einheiten hatte sich die Herde zum Teil getrennt.

Während die einen Böcke Richtung stillgelegter Bahngleise unterwegs waren, machten sich die anderen auf dem Weg zur Landstraße 240.

Nur ein einzelner Bock hatte sich seine Flucht wahrscheinlich anders vorgestellt. Er hatte vermutlich mit seinen Hörnern die Umzäunung niedergerissen. Hierbei verfingen sich seine Hörner in dem Zaungeflecht, woraufhin 22 seiner Kumpanen flüchteten, während er einsam zurückblieb. Nach rund 20 Minuten gelang es den Alsdorfer Rettungskräften alle Schafsböcke unversehrt einzufangen, in das Gehege zurückzuführen und den einsamen Schafsbock aus seiner misslichen Lage zu befreien.

(red)