Von Pkw erfasst : Radfahrer bei Unfall in Alsdorf schwer verletzt

Alsdorf 18-Jähriger wird beim Auffahren auf den Übacher Weg von Auto erfasst. Lebensgefahr bestehe laut der behandelnden Ärzten nicht.

Wie die Polizei Aachen am Morgen mitteilte, ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf dem Übacher Weg in Alsdorf ein 18-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der junge Mann aus einer Hofeinfahrt heraus gefahren und beabsichtigte auf die Straße einzubiegen. Dabei wurde er von einem 25-jährigen Autofahrer erfasst, der in Richtung Übach-Palenberg unterwegs war.