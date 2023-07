Kontrollen in Alsdorf zeigen Wirkung : Polizei und Ordnungsamt sehen Verbesserung im Annapark

Das Gesprächsangebot von Polizei und Ordnungsamt nehmen Lina Schabacker (39) und ihre Tochter Liv (8) gerne an und unterhalten sich mit Bezirkspolizist Wilfried Bergs. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Die Situation auf dem Areal hat sich verbessert. Das bekommen die Ordnungsbehörden auch bei einem Gesprächsangebot auf der Annaplatte von Einwohnern gespiegelt.

Laute Musik, laute Autos, laute Jugendliche – die Probleme im Annapark, über die sich in den zurückliegenden Jahren Anwohner des Areals immer wieder massiv beschwert hatten, konnten aus Sicht von Polizei und Ordnungsamt spürbar eingedämmt werden. Das zeigten nicht zuletzt Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Bei einem Aktionstag am Freitag, bei dem die Ordnungsbehörden sich unter anderem auf der Annaplatte in Alsdorf aufstellten, um mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen, war der Annapark jedoch nicht das einzige Thema.

Ein Bürger etwa meldete sich bei den Einsatzkräften, weil er sich um einen Hund sorgte, der in einem Auto in der nahen Tiefgarage des Kauflands alleine in einem Auto lag. Die Beamten sahen sich Wagen und Hund daraufhin an und gaben Entwarnung. Bei den Witterungsverhältnissen (16 Grad) sei der Aufenthalt in einem Auto, während Herrchen oder Frauchen einkaufen, für das Tier unproblematisch – zumal der Wagen in einer Tiefgarage abgestellt war. Der Hund habe auch einen sehr entspannten Eindruck gemacht.

Natürlich seien im Verlauf des Freitags auch die Entgleisungen von jungen Menschen im Annapark angesprochen worden, der Lärm, der Müll, das Gefühl der Unsicherheit, das sich mit feiernden Jugendgruppen bei Besuchern des Areals breit macht. Vor rund vier bis fünf Jahren waren die Probleme dort akut geworden. An dieser Stelle hätten die großen konzertierten Kontrollaktionen von Ordnungsamt und Polizei in den zurückliegenden ein bis zwei Jahren sowie regelmäßige Streifenfahrten tags wie nachts jedoch für einen starken Rückgang der Einsatzanlässe gesorgt, erklärten Anne von Ameln, stellvertretende Leiterin des Alsdorfer Bürger- und Ordnungsamts, und Wilfried Bergs, Bezirkspolizist in Alsdorf und dort unter anderem für den Bereich Annapark zuständig, gemeinsam.

Mit gemeinsamen Kontrollaktionen konnten Polizei und Ordnungsamt ausufernde Partynächte im Annapark eindämmen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Durch die Einfahrverbote zwischen 22 und 6 Uhr in Steigerweg und Maschinistenweg habe man die Tuner-Szene dazu bewegen können, sich dort nicht mehr zu treffen. „Wer dort nachts mit seinem Auto angetroffen wird, der zahlt einmal 55 Euro, aber kein zweites Mal“, sagte Frank Schröder, Mitarbeiter des Ordnungsamts. Die Szene habe sich dann kurzfristig auf den Parkplatz am Langhaus verlagert, wo sie sich inzwischen aber auch nicht mehr treffe.

Was nicht bedeutet, dass es für Polizei und Ordnungsamt nichts mehr zu tun gäbe – auch das wurde auf der Annaplatte deutlich. Die Hauptrolle spielt das bereits angesprochene Gefühl der Unsicherheit. „Wir haben uns gefragt, warum Sie hier stehen?“, fragte eine Frau, die mit einem Kind an der Hand zu den Uniformierten trat und prompt aufgeklärt wurde.

Lina Schabacker (39) und ihre Tochter Liv (8) finden, dass es des starken Engagements der Behörden in der Innenstadt und im Annapark durchaus bedürfe. „Wenn man sieht, was hier manchmal so herumläuft, dann habe ich das Gefühl, dass mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt schon nötig ist.“ Sie sei abends in der City nicht gerne alleine unterwegs. Und Tochter Liv ergänzte, sie finde auf dem Spielplatz im Annapark ab und zu sogar Glasscherben. Das Resümee von Mutter und Tochter, an die Polizei und das Ordnungsamt gerichtet, lautete dennoch: „Danke, dass es Sie gibt!“