Überfall in Alsdorf : Öffentliche Fahndung nach bewaffnetem Raub auf Goldgeschäft

Überfall in Alsdorf

Alsdorf Zwei Männer mit Waffe überfallen Anfang März ein Goldgeschäft am Denkmalplatz in Alsdorf. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern.

Wie die Polizei Aachen meldet, haben zwei maskierte Männer am 1. März ein Goldgeschäft am Denkmalplatz in Alsdorf überfallen.