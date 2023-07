Kostenlos und anwenderfreundlich : Neue Plattform fördert „Euregio-Kompetenz“ von Schülern in drei Ländern

Anna Dinse und Sascha Derichs vom Bildungsbüro der Städteregion Aachen begleiten das Projekt zusammen mit rund 20 Teampartnern aus den drei beteiligten Ländern. Foto: mha/Stephan Tribbels

Städteregion/Heinsberg Praxisnah und mit großem lokalem Bezug in französische und niederländische Sprachwelten eintauchen – „EMRLingua“ macht das möglich. Auch Lehrkräfte profitieren von einem einzigartigen Bildungsprojekt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Tribbels

Wer in unserer Region Niederländisch bzw. Flämisch und/oder Französisch beherrscht, dürfte im jeweiligen Nachbarland in vielen Lebenslagen von diesen Kenntnissen profitieren. Für Bewohner der frankofonen Wallonie in Belgien, benachbarte flämische Gebiete und Niederländer gilt das im Umkehrschluss für Deutsch. Das Verbreiten entsprechender Sprachfähigkeiten sowie interkultureller Kompetenzen in den zum Teil sehr unterschiedlich ausgerichteten Bildungssystemen der Euregio Maas-Rhein (EMR) ist das große Ziel des EMRLingua-Projekts auf Basis einer multifunktionalen sowie digitalen Plattform. Auf der erst vor wenigen Tagen freigeschalteten Seite http://emrlingua.eu/de/lehrende/unterrichtsmaterial/datenbank.php können Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte kostenlos und ohne Registrierung maßgeschneiderte Unterrichtsangebote mit euregionaler Note anwenderfreundlich, altersspezifisch und passend zu den eigenen Fremdsprachenfähigkeiten finden. Die einzelnen Fachbereiche Natur, Wirtschaft, Kunst, Kultur etc. sorgen für eine riesige Themen- und Stoffvielfalt. Für höhere Jahrgangsstufen ist das Thema Berufsorientierung dabei.

Mit den Unterrichtsmaterialien sollen die Nutzer möglichst früh in die Lebenswelten der Nachbarn eintauchen, diese besser verstehen und sich damit bei Bedarf auf wechselseitige Besuche vorbereiten – letztere generell erstmal anbahnen. 14 Projektpartner aus fünf Teilgebieten der drei Länder haben sich für das mit über 2,7 Millionen Euro geförderte EMRlingua-Projekt zusammengeschlossen, gemeinsam ihre Ideen, Ziele und Themen eingebracht. „Ein großer Baustein sind neben digitalen Unterrichtsmaterialien grenzüberschreitende Schülermobilitäten. Hier geht es darum, dass sich Partnerschulen aus den fünf Teilregionen der Euregio Maas-Rhein begegnen, besuchen oder dass man außerschulische Lernorte in der jeweiligen Nachbarregion entweder gemeinsam besucht oder als Auftakt im Rahmen einer geplanten Begegnung einbindet“, erklärt Anna Dinse vom Bildungsbüro der Städteregion Aachen, einem der 14 Partner unter Federführung der EVTZ Euregio Maas-Rhein.

Diesbezüglich funktioniert der Bereich unter dem Reiter „Lehrende“ auf der Webseite schon jetzt wie eine Art digitales Schwarzes Brett, wo Schulen bzw. Schulklassen ihren Kontaktwunsch möglichst zielführend formulieren können. Etwa um Niederländisch- oder Französischkenntnisse mit einer fremdsprachigen Klasse in Grenznähe aufzufrischen bzw. zu erweitern. Ein paar Zeilen zum Hintergrund des Kontaktwunschs, obligatorische Angabe der Jahrgangsstufe und ein Hinweis auf Besuchsoptionen sowie eventuell beantragte Fördermittel genügen meist. Die Anfragen sind vielfältig, was nicht zuletzt am gebotenen breiten Alters- und Lehrstoffspektrum von der Primar- bis Sekundarstufe liegt. Reichlich Anregungen für lehrreiche Ausflüge rüber zu den Nachbarn inklusive.

Einiges kann allerdings auch rein online realisiert werden. EMRLingua hilft bei der Umsetzung, findet geeignete Partnerklassen und stellt die Weichen, damit gegebenenfalls Fördermittel für eine angestrebte Begegnung fließen. Bis hoch zur Berufskolleg-Ebene helfen Spezialisten aus der Euregio zudem dabei, passende außerschulische Lernorte zu finden. Neben bekannten Einrichtungen, wie dem Continium in Kerkrade oder dem Energeticon in Alsdorf, seien das im EMR-Gebiet gut 80 weitere „mit zahlreichen sehr guten Angeboten“, zum Teil bereits mehrsprachig, weiß Dr. Sascha Derichs, Amtsleiter des Bildungsbüros der Städteregion.

Gebunden an die Vorschläge der Experten seien die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Eigene Vorschläge sind ausdrücklich willkommen, was für viele Bereiche der noch wachsenden Plattform gelte – und das quer durch alle Schulfächer! Und dennoch: „Den euregionalen Gedanken in den Schulen zu verankern, ist ein langer Prozess“, so Anna Dinse, obwohl es bereits Dutzende zertifizierte „Euregioprofilschulen“ gebe. Ein Netzwerk, das ausgebaut werden soll sowie schon zugehörige Schulen fristgerecht rezertifiziert.

Zumindest fünf Jahre wird die Plattform mit Ablauf der zum neuen Schuljahr endenden Projektphase weiter betrieben – ein Anfang – Verlängerung angestrebt. Wegen Verzögerungen durch Corona wird die Vorlaufzeit für ein in dieser Form bisher einzigartiges Projekt schon bis Ende August verlängert.

Das digitale Buch „GeoRegio EMR“, das nach Ende der Sommerferien in allen drei Ländern offiziell an den Start geht, ist eine weitere große Säule des Gesamtprojekts. Bis dahin wird es weiter inhaltlich angereichert. Selbstverständlich werden in dieser Abteilung ebenfalls alle Texte in Deutsch, Französisch und Niederländisch eingepflegt, Korrektur gelesen und die Funktionen geprüft, um bestmögliche Nutzung für Schüler und Lehrer zu erreichen.

Als „Brückensprache“ ist auf der Plattform sogar noch Englisch mit im Spiel. Mit im Spiel sind zudem Unterrichtsmaterialien, die sich bereits innerhalb der Euregio vor dem aktuellen Projekt bewährt haben. Anna Dines und Sascha Derichs betonen, dass „GeoRegio“ trotz des Namens weder als ein reines Erdkundebuch noch als mehrsprachige Vokabelsammlung zu verstehen ist. „GeoRegio ist dazu konzipiert, fächerübergreifend verwendet zu werden, also auch in Mathematik, Physik oder Biologie“, nennt Sascha Derichs Beispiele.

Abweichend von klassischen Lehrbüchern spielen bei GeoRegio jedoch lokale Bezüge die Hauptrollen. Die Inhalte beziehen sich eben nicht – wie in klassischen Schulbüchern üblich – auf bekannte Orte wie Berlin, München, Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel oder Antwerpen, sondern Städte wie Herzogenrath, Euskirchen, Eupen, Heerlen, Visé, Gemmenich oder nahe Naturräume wie die (Vulkan)Eifel und das Hohe Venn. „Warum also aufwändige Klassenfahrten nach Kanada oder Frankreich organisieren, wenn nur wenige Kilometer von der eigenen Haustür entfernt, praktische Spracherfahrungen in Französisch gesammelt werden können?“, fragt Derichs eher rhetorisch.

Sprachfördernde Besuche in der Nachbarschaft würden mindestens genauso sinnvoll sein und den Schülern sicher ähnlichen Spaß bereiten. Trotzdem tun sich nur wenige Kilometer entfernt gelegentlich komplett andere Welten auf. Schulwelten, hat das gut 20-köpfige Planungs- und Orga-Team aus den fünf Teilregionen bei verschiedenen Zusammenkünften immer mal wieder festgestellt, wie anders Schule nur Kilometer weiter organisiert ist und funktioniert. In den Niederlanden sind Lehrer beispielsweise keine Landesbediensteten, und die Schulen stünden in einem Wettbewerb um die Schüler- bzw. Elterngunst, sie könnten sogar wirtschaftlich bankrottgehen.