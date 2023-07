Notfalls mit Klage : Nabu will Jagd am Broicher Weiher in Alsdorf verbieten lassen

Der Broicher Weiher in Alsdorf gehört dem Nabu Aachen-Land. Der Kreisverband möchte die Jagd dort untersagen lassen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Ein paar Anläufe, die Ausübung der Jagd am Broicher Weiher in Alsdorf verbieten zu lassen, hat der Nabu Aachen-Land bereits hinter sich. Bislang erfolglos. Kommt nun wieder eine Ablehnung, soll ein Gericht entscheiden.

Der Nabu Aachen-Land hat erneut einen Versuch unternommen, die Jagd auf Wasservögel am Broicher Weiher verbieten zu lassen. Ein entsprechender Antrag sei bei der Städteregion gestellt worden, erklären Dr. Eike Lange und Karl Gluth, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands. Ähnliche Versuche in der Vergangenheit waren gescheitert. Sollte der Antrag wieder abgelehnt werden, kündigen die Nabu-Vertreter an, zu klagen.

Seit 1995 ist der Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Aachen-Land, im Besitz des Broicher Weihers und einiger angrenzender Flächen. Damals hatte der Verein die insgesamt rund sechs Hektar für 300.000 D-Mark gekauft. Das Jagdrecht müsse er – so sei es gesetzlich vorgeschrieben – verpachten (aktuell für 7,50 Euro pro Hektar).

Vor allem die Jagd auf Wasservögel an diesem Gewässer ist dem Nabu laut Lange und Gluth schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Grund: In der Zeit, in der die Jagd auf Stockenten erlaubt sei (vom 16. September bis 15. Januar) würden auch geschützte Arten erlegt, die zu schießen verboten seien. Unterschiedliche Arten seien sich teils so ähnlich, dass es selbst Experten schwerfalle, sie auseinanderzuhalten. Den Jägern könne dies gar nicht effektiv gelingen, schon gar nicht im Flug.

Dr. Eike Lange (l., Vorsitzender Nabu Aachen-Land) und Karl Gluth (stellvertretender Vorsitzender Nabu Aachen-Land) wollen mit einem Infostand am Weiher Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Foto: MHA/Thomas Vogel

Als weiteres Argument gegen die Jagd am Broicher Weiher führen die Nabu-Vorsitzenden die Störung des Besucherverkehrs durch die Jagd an. Ein so gut frequentiertes Naturschutzgebiet wie der Broicher Weiher dürfe kein Jagdgebiet sein, sonst geschehe irgendwann ein Unglück. Gluth: „Überall in Europa ist die Jagd in Naturschutzgebieten verboten, nur in Deutschland nicht. Deshalb kommen Jäger sogar aus den Niederlanden zu uns zum Jagen.“

In einem Schreiben an Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier erklären die Nabu-Vertreter, auf einen früheren Antrag auf Jagdverbot hin von der Unteren Naturschutzbehörde die Auflage erhalten zu haben, ein Jahr lang den Bestand der Wasservögel zu zählen. Dies sei inzwischen geschehen, mit dem Ergebnis, dass der Brutbestand der Stockenten im Sommer sehr gering sei. Im Herbst kämen viele Zugvögel, unter anderem Schnatterenten aus Russland, an den Broicher Weiher. Das Naturschutzgebiet sei, wie viele andere in Europa auch, nötig, damit Bestände den Winter überleben könnten.

Der Besitzer sollte bestimmen dürfen, findet der Kreisverband Aachen-Land des Nabu, dem der Broicher Weiher gehört. Foto: MHA/Thomas Vogel

Zum aktuellen Versuch des Nabu, die Jagd auf Wasservögel am Broicher Weiher verbieten zu lassen, wollte sich Paul Akens, Jagdpächter des Areals, inhaltlich zunächst nicht äußern. „Ich werde umgehend, wie in der Vergangenheit schon einmal erfolgt, Kontakt mit dem Justiziar des Landesjagdverbandes in Düsseldorf aufnehmen, um mich durch eine für mich verbindliche Stellungnahme gegen die erneuten Bestrebungen des Nabu abzusichern“, erklärte Akens auf Anfrage. Parallel wolle er seine Interessen durch einen Fachanwalt für Jagdrecht aus Köln vertreten lassen.

Möglichen Verwechslungen gehe man bei der Stockentenjagd von vorneherein aus dem Weg, erklärte Akens. Dies gelinge, indem nur männliche Stockenten gejagt würden, die sich deutlicher von anderen Arten unterschieden. Es würde selbstverständlich nur vom Gesetzgeber vorgeschriebene Munition (Stahlschrot) genutzt, leere Patronenhülsen eingesammelt. Jagdtage würden außerdem bei der Polizei angemeldet, um Störungen im Vorfeld auszuschließen.