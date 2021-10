The Voice of Germany : Natascha Ronowski aus Alsdorf bei den Blind Auditions

The Voice of Germany

11. Staffel von The Voice of Germany: Natascha Ronowski ist dabei – sie ist am Sonntag, 10. Oktober, auf Prosieben zu sehen. Foto: Prosieben/Sat1/André Kowalski

Alsdorf In der zweiten Folge der 11. Staffel von The Voice singt eine Kandidatin aus dem Nordkreis mit. Mit welchem Song wohl?

Momentan wohnt die junge Frau noch bei ihren Eltern. Bald zieht sie mit ihrem Freund vom Kinderzimmer ins eigene Haus. Beide sind bereits seit dem Abitur ein Paar. Die Musik kam in der fünften Klasse in Nataschas Leben. In ihrer Schullaufbahn war sie in mehreren Projekten und AGs tätig und versuchte es erfolglos bei „Deutschland sucht den Superstar“ und einer vergangenen Staffel von „The Voice of Germany“. Dieses Jahr soll es klappen.