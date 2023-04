Lukas Küchen aus Alsdorf : Mr. Gay Germany tritt nach Wohnungseinbruch zurück

Alsdorf/Köln Lukas Küchen aus Alsdorf tritt von seinem Amt als „Mr. Gay Germany“ zurück. Das hat der 22-Jährige am Samstag auf seinem Instagram-Profil bekannt gegeben. Grund dafür sei unter anderem ein Einbruch in seine Wohnung.

Bis Anfang kommenden Jahres sollte der 22-Jährige Alsdorfer Lukas Küchen die queere Gemeinschaft in Deutschland eigentlich öffentlichkeitswirksam repräsentieren. Doch damit ist jetzt, nach etwa zwei Monaten, Schluss. „Die vergangenen Monate waren für mich eine emotionale Achterbahnfahrt, und ich musste feststellen, dass der Titel auch viele negative Erfahrungen mit sich bringt“, schreibt Küchen in seinem Statement auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Weiter heißt es, dass ihm nach dem „Eindringen in seine Wohnung“ klar geworden sei, dass „manche Menschen vor keinerlei Grenzen halt machen und dass ich mich nicht mal mehr in meinen eigenen vier Wänden sicher fühlen kann“. Letztlich sei ihm die Sicherheit und seine mentale Gesundheit wichtiger als ein Leben in der Öffentlichkeit.