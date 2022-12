Tat in Alsdorf : Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Tat in Alsdorf

Im Röntgenweg in Alsdorf kam es am vergangenen Dienstag zu einem versuchten Tötungsdelikt. Foto: dpa/David Inderlied

Alsdorf Im Röntgenweg in Alsdorf ist es bereits am vergangenen Dienstag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Hintergründe der Tat sind bislang vollkommen unklar.

Grund für einen Polizeieinsatz im Röntgenweg in Alsdorf am vergangenen Dienstag war ein versuchtes Tötungsdelikt. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Freitagmorgen auf Anfrage.