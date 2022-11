Präventionsarbeit in Alsdorf : Mit welchen Angeboten die Suchthilfe abhängigen Menschen zur Seite steht

„Feuervogel“ ist ein Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien. In den geschützten Räumen werden Kinder und Jugendliche altersgerecht in der Suchtproblematik aufgeklärt und können sich austauschen. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Alsdorf Seit über 30 Jahren berät die Suchthilfe in Alsdorf Menschen, die mit einer Abhängigkeit zu kämpfen haben. Welche Angebote gibt es für sie? Therapie allein reicht nicht.

Suchtprobleme sind in der Gesellschaft weit verbreitet, dennoch sprechen nur wenige Betroffene über ihre Abhängigkeit. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 531 Menschen die Angebote der Suchthilfe der Diakonie genutzt. Dazu zählen neben Alkohol und Drogen Glücksspiel-, Internetgebrauchs- und Medikamentenabhängigkeiten. „Sucht lebt vom Schweigen“, sagt Wolfgang Hundt. Der Leiter der Einrichtung in Alsdorf weiß, dass aufgrund von Scheu, Scham und Vorurteilen nur ein Bruchteil diese Angebote wahrnimmt.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Pandemie die psychische Gesundheit vieler beeinträchtigt. Besonders Menschen mit psycho-sozialen oder gesundheitlichen Problemen. „Viele haben in dieser Zeit sehr gelitten. Mit der Einsamkeit und Isolation ist auch der Konsum von Drogen gestiegen“, sagt Hiltrud Pfeil. Mit dem Team hat die Leiterin versucht, die Angebote so weit wie möglich mit Telefonberatungen und Internetangeboten aufrecht zu halten.

Beratung und Therapie reichen nicht

Seit über 30 Jahren berät und unterstützt die Suchthilfe in Alsdorf Menschen, die mit einer Abhängigkeit zu kämpfen haben. Das Team hält ein vielseitiges Angebot bereit. Oberstes Ziel ist, Hemmschwellen abzubauen und den Kontakt zu der Einrichtung zu erleichtern. „Selbstständig und selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung zu leben, ist für viele Menschen ein Grundbedürfnis. Doch für Suchterkrankte ist dies nicht so einfach, daher versuchen wir ihnen so gut es geht zur Seite zu stehen und im Alltag zu unterstützen“, sagt Sozialarbeiter Sapeen Theivendrarajah. Ambulant betreutes Wohnen (BeWo) unterstützt Betroffene in unterschiedlichsten Lebensbereichen, die von der Wohnungssuche über Geldverwaltung bis hin zur Freizeitgestaltung reichen, ganz individuell. „Beratung und Therapie reichen nicht aus, um zeitgleich enthaltsam und eigenständig in den eigenen vier Wänden leben zu können“, sagt Marcel Bermes, Assistenz im BeWo.

Zum Programm der Suchthilfe gehören auch die „Feuervögel“, ein Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien. In den geschützten Räumen werden Kinder und Jugendliche altersgerecht in der Suchtproblematik aufgeklärt und können sich austauschen. Zudem lernen die jungen Betroffenen, über ihre Gefühle zu schreiben, sei es über Gefühlskarten oder Handpuppen. „Wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen ein Stück Alltag zu bieten, indem wir Ausflüge machen, basteln oder Geburtstage feiern. Im Mittwochsprogramm lernen sie, dass sie nicht allein sind und ihre Meinung erwünscht ist“, sagt Sozialarbeiterin Mona Schröder.

Die letzten zwei Jahre waren für die Suchthilfe Alsdorf eine Herausforderung. Trotz der Einschränkung haben die Einrichtungsleiter Hiltrud Pfeil (r.) und Wolfgang Hundt versucht, die Angebote so weit wie möglich mit Telefonberatungen und Internetangeboten aufrecht zu halten. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Die Suchterkrankung eines Elternteils stellt für die Kinder und Jugendlichen ein erhebliches Gesundheits- und Entwicklungsrisiko dar, daher arbeiten die Sozialarbeiterinnen altersgerecht an der Biografie, der Rollenfindung sowie der Ausarbeitung von Stärken. So ist beispielsweise ein Stop-Motion-Film zur Arbeit entstanden. Ein Zehnjähriger aus der Gruppe – mit einer besonders hohen Medienaffinität und einer Vorliebe für Lego-Bausteine – hatte die Idee, einen Film zu drehen und hat mithilfe der anderen Kinder rund 400 Bilder gemacht.

Ein wesentlicher Bestandteil der Suchthilfe ist die Prävention, so dass der Suchtmittelkonsum legaler oder illegaler Substanzen und problematische Verhaltensweisen vermieden oder weitestgehend hinausgezögert werden. Zudem sollen riskante Konsum- und Verhaltensmuster frühzeitig erkannt werden. Die Präventionsgruppe arbeitet vor allem in Schulen, Vereinen und bei Veranstaltungen. „Unser Ziel ist, eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen und eine selbstständige Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht anzuregen. Der Austausch spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn nur so rückt die Problematik in den Vordergrund“, sagt Mitarbeiterin Julia Jerusalem.

Café-Arbeit auf Dauer belastend

Ein niederschwelliges Angebot für Konsumenten legaler und illegaler Drogen ist das Café Baustein. Hier wird die Grundversorgung gewährleistet, für einen kleinen Aufpreis gibt es eine warme Mahlzeit; Wäsche machen und die tägliche Pflege sind hingegen kostenlos. Zudem erhalten Konsumenten erste Hilfestellungen für den Alltag wie Unterstützung bei Post- und Behördenangelegenheiten, Spitzentausch sowie -ausgabe oder Hilfe bei der Einkommenssicherung.

Im Café gelten drei Regeln: kein Konsum in der Einrichtung, kein Dealen und keine Gewalt. Wer diese einhält, wird von zwei Fachkräften und einer Assistentin im Empfang genommen. Zwischen drei und 24 Menschen nutzen täglich das Angebot des Cafés. „Im Café herrscht eine familiäre Atmosphäre, wo soziale Kontakte aufgebaut werden und der Konsum für kurze Zeit in den Hintergrund rückt“, sagt Cynthia Gemünd, Sozialarbeiterin im Café Baustein.