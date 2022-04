Neues Highlight in Ofden : Mit seinem neuen Restaurant will Ali Yüce nicht nur Alsdorfer begeistern

Gute Laune an der Getränketheke: (v.l.) Theo, Zisi und Ian haben die notwendige Ausrüstung bereits eingeräumt. Foto: MHA/Karl Stüber

Alsdorf Ali Yüce hat mit dem „Magellan“ in Aachen und den„Living“-Gastronomiebetrieben in Stolberg, Roetgen und Kelmis eine prallgefüllte Visitenkarte der kulinarischen Art. Jetzt will er mit einem neuen „Living“ auch in Ofden punkten.