Weniger Strom, weniger CO2 : Mit den neuen Lampen kommt smarte Lichtsteuerung nach Alsdorf

Alsdorf Sie sind aus der Ferne dimmbar und melden sich, wenn’s Licht ausfällt: Im Alsdorfer Ortsteil Busch werden die alten Lampen gegen LED getauscht. Kosten: rund 400.000 Euro.

3000 Kelvin, warmweiß – in diesem Bereich strahlen die neuen LED-Lampen, die im Ortsteil Busch alte Natriumdampfhochdrucklampen ersetzen. 173 neue Leuchten sollen bis Ende des Jahres eingebaut werden und damit 107, die dort 2013 bereits ausgetauscht worden waren, ergänzen. Kosten: rund 400.000 Euro. Aber um zu sparen, muss man manchmal eben erst einmal tief in die Tasche greifen.