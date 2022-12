Bleibt der Markt im Alsdorfer Ortsteil? : Mietvertrag der Rewe-Filiale in Hoengen ist gekündigt

Mietvertrag der Rewe-Filiale in Hoengen ist gekündigt

Wie es mit der Rewe-Filiale in Hoengen nahe des Mariadorfer Dreiecks weitergeht, ist unklar. Laut Rewe befinde man sich in Gesprächen mit dem Vermieter. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Alsdorf Unklar ist, wie es mit der Filiale nahe des Mariadorfer Dreiecks weitergeht. Die Eröffnung von Rewe und Toom in Neuweiler verzögert sich derweil offenbar leicht.

Gibt Rewe den Standort nahe des Mariadorfer Dreiecks an der Jahnstraße 2 auf? Entsprechende Gerüchte hielten sich in der Nachbarschaft zuletzt hartnäckig. Die Leiterin der Rewe-Pressestelle Region West, Christiane Preisen, konnte diese Spekulationen auf Anfrage der Redaktion jedoch nicht bestätigen. Wahr sei indessen, dass der Mietvertrag der Filiale in der Jahnstraße zum 30. April 2023 gekündigt sei.