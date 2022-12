Jahresrückblick : Menschen und Themen des Jahres 2022 in Alsdorf

Stand 2022 nicht immer im besten Licht da, Anwohner und Geschäftsleute klagen über Vandalismus und Pöbeleien: der Alsdorfer Denkmalplatz. Foto: Wolfgang Sevenich

Alsdorf Eine Sperrung hält einen Ortsteil in Atem, neue Nutzer machen sich Brachflächen zurecht, die Stadt verliert wichtiges Personal und gibt sich einen neuen Ehrenbürger. Das und mehr bewegte Alsdorf im Jahr 2022.

Technische Beigeordnete wechselt zur Städteregion: Die Städteregion Aachen gewinnt eine neue Technische Dezernentin, die Stadt Alsdorf verliert ihre Technische Beigeordnete: Susanne Lo Cicero-Marenberg wechselt nach zwölf Jahren aus dem Rathaus an der Hubertusstraße in der ehemaligen Bergbaustadt ins Städteregionshaus in Aachen. Am 1. August trat sie dort ihre neue Stelle an der Spitze des Dezernats IV an. Die Suche nach einem Nachfolger musste die Stadt mangels geeigneter Bewerber später aufgeben.

Polizei kündigt Videobeobachtung im Annapark an: Vandalismus, Vermüllung, Raser und zwielichtige Vorgänge im Annapark haben in der Vergangenheit immer wieder von sich reden gemacht und Polizei und Ordnungsamt auf den Plan gerufen. Künftig wird die Polizei auch auf Technik setzen: Polizeipräsident Dirk Weinspach bestätigte, zwei mobile Kameramasten zur Videobeobachtung im Annapark und dem umliegenden Bereich unter anderem am Zentralparkplatz zum Einsatz zu bringen. Wann genau es losgeht, steht bislang noch nicht fest.

Sanierung der Brücke Eschweilerstraße: Im April war es so weit, sollte die Sanierung einer Brücke der Eschweilerstraße über eine Bahnstrecke starten. Und damit wurde auch eine Vollsperrung eingerichtet, die sechs Monate andauern sollte. Dass dies ein Mammutprojekt werden würde, war der projektverantwortlichen Städteregion ebenso klar wie der Stadt Alsdorf, machte es doch weitläufige Umleitungen nötig – offizielle, die von den meisten Verkehrsteilnehmern genutzt wurden, und inoffizielle, die jene nutzten, die sich auskennen. Das mündete in Straßen in Wohngebieten, die mal verstopft waren, auf denen mal viel zu schnell gefahren wurde. Die Bäckerei Meisenberg mit ihrem Laden direkt neben der Vollsperrung geriet in Not, weil kaum noch Kunden kamen. Seit dem vorgerückten Nachmittag des 28. Oktober kann der Verkehr wieder rollen. Und auch die Bäckerei Meisenberg gibt es noch.

Team Steffen AG stellt Antrag auf Insolvenz: Bei der Alsdorfer Team Steffen AG standen die Zeichen in den vergangenen Jahren auf Niedergang, das Unternehmen rutschte tief in die roten Zahlen. 2022 drohte die Zahlungsunfähigkeit, es wurde Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Aachen eingereicht, wie Ende Mai bekannt wurde. Gute Nachrichten folgten drei Monate später: Der insolvente Alsdorfer Gebäudetechniker wird Teil der französischen Vinci-Gruppe und steht mit dem neuen Eigentümer vor einem Neuanfang.

Ärger am Denkmalplatz: Zertrümmerte Schaufenster, vollgepinkelte Eingangsbereiche, eingeschlagene Autoscheiben und Belästigungen haben die Nerven blankgelegt. Gewaltig hoch muss es sein, das Frustlevel bei einigen Geschäftsleuten am Denkmalplatz in Alsdorfs Innenstadt. So hoch, dass offenbar nur der Wegzug als Ausweg in Frage kommt. Stadt und Polizei wissen um die Situation, Maßnahmen sind eingeleitet, Abstimmungen über das weitere Vorgehen sollten folgen.

Rudolf Bast wird Ehrenbürger: Ehrenbürgerrechte wurden in Alsdorf in der Nachkriegszeit bislang nur fünf Menschen verliehen. Ihnen allen ist gemein, Außergewöhnliches für die Stadt geleistet zu haben. Seit dem 8. April gehört auch Rudolf Bast zu diesem erlauchten Kreis. Bürgermeister Alfred Sonders ernannte ihn im Rahmen eines Festakts in der Stadthalle zum Ehrenbürger der Stadt Alsdorf. Der ehemalige Direktor des Gymnasiums hat sich als Heimathistoriker und Brauchtumspfleger um seine Stadt verdient gemacht, er gab Alsdorf ein geschichtliches Gedächtnis.

Seltsame Tierschutz-Aktion geht nach hinten los: Unbekannte haben in der Nacht zu Ostermontag im Alsdorfer Tierpark vermutlich mit einem Bolzenschneider eine Öffnung in die Voliere von zwei Mäusebussarden geschnitten, um die Tiere in Freiheit zu entlassen. Die beiden Vögel waren flugunfähig, weil sie nach Verkehrsunfällen 2008 und 2009 mit irreparablen Flügelbrüchen in die Obhut des Tierparks gekommen sind. Die Alsdorfer Feuerwehr hatte sie gefunden. Die Tiere haben nur überlebt, weil sie in der Voliere gefüttert wurden. Die Entlassung in die Freiheit kommt für die Tiere wahrscheinlich einem Todesurteil gleich.

Rewe und Toom kehren nach Neuweiler zurück: Die Eröffnung ist zwischenzeitlich auf den Sommer 2023 verschoben worden, dann aber soll „Am Rosenkränzchen“ in Neuweiler Eröffnung gefeiert werden. Auf dem 36.500 Quadratmeter großen Areal, auf dem in der Vergangenheit bereits ein Supermarkt und ein Baumarkt standen, werden dann ein Rewe-Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 2700 Quadratmetern und ein Toom-Baumarkt mit einer Verkaufsfläche von 8200 Quadratmetern ihre Türen öffnen.

Neues Jobcenter für den Nordkreis in Alsdorf: Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit und einer Investition von weit über 10 Millionen Euro wurde der 90 Meter lange und vier Geschosse hohe Bürokomplex gegenüber dem Cinetower in Alsdorf Ende März an die neuen Nutzer der Jobcenter des Nordkreises übergeben. Im Juli 2019 ging das Gelände in den Besitz der Stadtentwicklung Alsdorf (SEA) über. Noch im September des gleichen Jahres hatte die mit der Planung begonnen. Nun ist die Brache an dieser Stelle Geschichte.