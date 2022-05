Alkohol-Unfall : Mann setzt Auto auf gerade Strecke vor einen Baum

Endstation: Ein Mann hat am Samstagabend seinen Golf auf gerader Strecke gegen einen Baum an der Blumenrather Straße gesetzt. Foto: Eric Claßen

Alsdorf Ein Mann hat am Samstagabend einen Alleinunfall in der Broicher Siedlung in Alsdorf verursacht. Die Feuerwehr musste anrücken.