Reaktionen auf „Mr. Gay“-Artikel : Lukas Küchen aus Alsdorf hat sein erstes Ziel erreicht

Lukas Küchen, 22, aus Alsdorf ist derzeit auf Joyn zu sehen: Er möchte 2023 "Mr. Gay Germany" werden. Foto: MHA/Carsten Rose

Meinung Alsdorf Ein schwuler Alsdorfer erzählt von seiner Kindheit, in der er wegen seiner Homosexualität bepöbelt und attackiert wird. Eine Folge: ein Suizidversuch. Auf den Artikel erhält er viel Post, die wir veröffentlichen möchten.

Lukas Küchen tritt bei der Wahl zum „Mr. Gay Germany“ an, damit er jungen schwulen beziehungsweise queeren Menschen Mut machen kann, ihre (Homo-)Sexualität nicht zu verstecken. Der 22-jährige Alsdorfer will das Vorbild sein, das er selbst in seiner Jugend nie hatte. Diese Botschaft war die Quintessenz eines Interviews mit der Redaktion.

Keinen Tag, nachdem der Artikel erschienen ist, kann Lukas Küchen sagen: Er hat sein erstes Ziel erreicht. Sein digitales Postfach ist voller positiver Nachrichten. Vor allem junge Menschen bewundern ihn, wie er ohne Hemmungen über seine Erfahrungen in der Schulzeit spricht und insbesondere über seinen Weg vom Suizidversuch mit 17 Jahren hin zu einem Menschen, der sich in einer Dokuserie einem großen Publikum öffnet. An dieser Stelle möchten wir eine Auswahl der Reaktionen anonym veröffentlichen.

Den Anfang macht Andrea Kubiciel aus Alsdorf. Sie wendet sich mit einem Leserbrief über die Redaktion an Lukas Küchen. „Ich finde es gut, dass Sie so offensiv an die Öffentlichkeit gehen. Und ich finde es schrecklich, was Ihnen widerfahren ist und auch wahrscheinlich noch wird. Ich werde das für mich dumme und gefährliche Verhalten von Menschen gegenüber anderen – und es ist dabei egal, ob wegen sexueller Orientierung, Migration, Behinderung oder was auch immer – nie verstehen“, schreibt Andrea Kubiciel, die sich als „konservativ-liberal“ bezeichnet. „Konservativ bedeutet nicht unbedingt, in alten Denkmustern zu leben oder zu handeln. Wenn man Verständnis für jedermann aufbringt und jeden seinen Weg gehen lässt, kommen wir alle besser durch das Leben.“

Für sie spiele es keine wichtige Rolle, welche Sexualität jemand auslebt. Sie mache keine Unterschiede. Sie schließt ihren Leserbrief mit den Worten: „Bitte lassen Sie sich nie mehr so klein machen, dass Sie nur noch einen Ausweg sehen würden. Dann hätten alle Dummköpfe gewonnen, und das ist es nicht Wert.“

Lukas Küchen ist auf Facebook und Instagram mit mehr als 33.000 Menschen verbunden. Viele Reaktionen auf den Artikel kommen von Menschen, die er gar nicht persönlich kennt. Aus dem privaten Umfeld – also „vom Dorf“ – melden sich viele bekannte Frauen mittleren Alters. Der Zuspruch, den der 22-Jährige erhält, komprimiert sich also nicht auf die queere Gemeinschaft. Und nicht auf die Region.

Digitale Post hat Lukas Küchen zum Beispiel aus Südtirol erhalten. Im Wortlaut: „Ich kenne dich zwar nicht persönlich, aber soweit ich das beurteilen kann, hätte die Welt einen wunderbaren Menschen viel zu früh verloren, hätte deine Schwester dich nicht rechtzeitig entdeckt. Fühl dich umarmt.“

Ein anderer Instagram-Freund schreibt ihm: „Ein wenig habe ich mich selbst wiedergefunden, was die Dorfgemeinschaft angeht. Und den Suizidversuch kann ich verstehen, aber ich bin damals davor zurückgewichen.“ Bezogen auf all die Widerstände, die Lukas erlebt hat, äußert sich jemand wie folgt: „Hut ab, dass du es geschafft hast, dein eigenes Leben zu genießen ohne den Pöbel.“ Und ein anderer schreibt dem jungen Mann aus Warden: „Ich hoffe, du wirst Mr. Gay Germany, um denen vom Land zu zeigen, dass man zu sich stehen muss, auch wenn es sehr schwer ist.“

Nachtrag zum Artikel Lukas’ Mutter hat ihn immer unterstützt In dem Artikel über Lukas Küchen wird dessen Mutter nur kurz erwähnt. In dem Kontext, in dem sie zitiert wird, scheinen die Fürsorge und die Unterstützung für ihren Sohn nicht gut erkennbar gewesen zu sein. Die Passage ist im Nachhinein angepasst worden. Denn Lukas’ Mutter habe ihm immer den „safe space“, den sicheren Ort gegeben, den er für sich und seinen Partner brauchte. Das Mutter-Sohn-Verhältnis sei eng – Lukas kann sich ihr öffnen, über Gefühle und intime Details reden.

In nahezu jeder Nachricht ist zu lesen, welchen Respekt und welche Anerkennung Lukas Küchen für sein Interview erhält. Unter anderem lautet eine Nachricht: „Ich bin einfach sprachlos und ziehe vor dir ganz tief meinen Hut. Warum nur muss diese Welt netten, hübschen und talentierten Menschen wie dir das Leben so zur Hölle machen?“ Oder eine andere: „Ich wollte dir einfach mal Danke sagen, dass du so etwas mit uns teilst. Es ist nämlich nicht selbstverständlich.“

Lukas Küchen teilt seine Erlebnisse, um mehr (junge) Menschen zu ermutigen, es ihm gleich zu tun. Er möchte Sichtbarkeit schaffen für Probleme, die in unserer Gesellschaft existieren. Mit seiner Art erreicht er die Herzen andere, wie folgende Nachrichten zeigen: „Du bist das beste Vorbild“, „Du bist echt eine Inspiration“, „Ich bin gerade erschüttert, beseelt und bestärkt zugleich. Du bist so viel mehr als nur ein hübsches Gesicht. Danke, dass du das für unsere Gemeinschaft machst.“ Und ein älterer Bekannter schreibt ihm: „Das hast du sehr gut gemacht, und du weißt, wie es mir aus einer ganz anderen Generation ergangen ist.“