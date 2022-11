Aktion in Kohlscheid : Lieber als Nikolaus für Bedürftige unterwegs als im Urlaub

Jürgen Vossen ist bis Mitte Dezember als Nikolaus in der Region unterwegs und sammelt bei seinen Auftritten Spendengelder für Menschen in Not. Foto: mha/Stephan Tribbels

Alsdorf/Herzogenrath Jürgen Vossen und sein Alsdorfer Verein „Help for you“ laden am Samstag mit „Hilfe mit Herz“ aus Herzogenrath zu einer internationalen Feier zugunsten von Obdachlosen. Väterchen Frost spielt auch eine Rolle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Tribbels

Selbst in einem reichen Land wie Deutschland leben Menschen in existenzieller Not. Die Mitglieder des Alsdorfer Vereins „Help for you“ sind in der gesamten Region aktiv, um mit Spendengeldern aus Nikolaus-Auftritten zur Linderung solcher Nöte beizutragen. Aktuell ist Jürgen Vossen, Vorsitzender des vor drei Jahren gegründeten Vereins, mit seiner kleinen Helferschar wieder als Nikolaus unterwegs, um mit dem dabei gesammelten Geld bedürftigen Menschen zu helfen.

Jürgen Vossen nimmt seine Rolle als Nikolaus ernst und besucht die Familien, Vereine und Belegschaften, die ihn und Knecht Ruprecht buchen, in wertig anmutenden Gewändern samt zugehöriger Requisiten mit liebevollem Hang zur Detailversessenheit. „Und ich kann da, wo ich auftrete, viel über die Geschichte des im Gebiet der heutigen Türkei geborenen Nikolaus erzählen, der jedoch Altgriechisch sprach und in Griechenland für seine Wohltaten weiterhin verehrt wird. Er gilt dort auch eher als Schutzpatron der Seefahrer, da er unter anderem Unterkünfte für sie errichten ließ“, hat sich Jürgen Vossen mit den Jahrzehnten intensiv in die Figur, deren Wirken, Mythen und Legenden eingearbeitet und gibt dieses Wissen kindgerecht und rundum positiv besetzt an die Kleinen weiter. Wenn sich Ängste vor Knecht Ruprecht bei einem Stepke zeigen, beruhigt Vossen und erzählt vom guten Freund des Nikolaus, der diesem hilft.

Jürgen Vossen kann viel über den Werdegang und die Wohltaten des Nikolaus, sein Gewand, den Bischofsstab, seine den Kopf bedeckende Mitra und seine (internationalen) „Helfer” erzählen. „Das machen wir vom ersten Advent bis etwa Mitte Dezember und freuen uns bei jedem Besuch über Spenden für die Bedürftigen“, sagt Vossen, der einen Großteil seines Jahresurlaubs für die gute Sache nutzt. Bis zu zwölf Auftritte am Tag könnte das längst ausgebuchte Nikolaus-Team kaum anders bewältigen. Schon das Ankleben von Augenbrauen und Bart inklusive Ankleiden kann bis zu einer Stunde dauern.

„Und wenn zwischendurch etwas verrutscht oder abfällt, muss er bei mir einen Zwischenhalt einlegen”, schmunzelt Gattin Silvia Vossen, die als Friseurmeisterin auch mit dem künstlichen Haar gut umzugehen weiß. „Meine Perücke ist aus Büffelhaar”, betont Jürgen Vossen. Nach ein paar Dutzend Gastspielen als Nikolaus ist das angeklebte Material im Jahr 2023 austauschbedürftig. „Obwohl ich mir in diesem Jahr meine Augenbrauen und meinen echten Bart abrasiere, damit die Nikolaus-Attribute besser halten.”

Mitten in die am 1. Advent für ihn angelaufene Nikolaus-Saison fällt am Samstag, 3. Dezember, ein besonderes Event, das sich Jürgen Vossen ausgedacht und alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um es auf die Beine zu stellen. Tatkräftig logistisch unterstützt vom Herzogenrather Verein „Hilfe mit Herz“ lädt „Help for you“ am Samstag von 13 bis 17 Uhr auf dem Kohlscheider Markt zu einer Internationalen Nikolausfeier für einen wohltätigen Zweck: Obdachlose in der Region unterstützen.

Während des Festes, das unter anderem anhand einer „Reisegeschichte“ Nikolaus-Traditionen und - Besonderheiten von seinem Herkunftsgebiet ausgehend, dann aus Italien, Spanien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland näherbringt, werden 150 Kinder mit Nikolaustüten bedacht, die zum Teil (sehr) schwere Zeiten hinter sich haben. Darunter sind Kinder, die mit ihren Müttern vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und in unserer Region eine neue Heimat gefunden haben.

Nicht zuletzt wegen der ukrainischen Kinder kommt neben den Nikoläusen in jeweils landestypischen Anmutungen die Märchenfigur „Väterchen Frost” alias Djed Moros mit seiner Enkeltochter Snegurotschka auf den Kohlscheider Markt. Die Kostüme hat Jürgen Vossen von einer Familie aus der Ukraine erhalten. In diesen Gewändern werden zudem Ukrainer stecken, aber in etwas anders verteilten Rollen: Väterchen Frost wird von einem 16-Jährigen dargestellt, die Enkeltocher Snegurotschka von seiner Mutter.

Warum es in weiten Teilen des russischsprachigen Raums zur Popularität von „Väterchen Frost” gekommen ist, weiß Jürgen Vossen und liefert am Samstag mit Moderator Gert Bolten (auch als DJ vor Ort) Erläuterungen. Es wird unter anderem ein Interview mit dem niederländischen Nikolaus Sinterklaas und einem seiner Piete geben. Jürgen Vossen setzt auf Authentisches und die Besonderheiten rings um den Heiligen Nikolaus, seine Helfer, Santa, den Weihnachtsmann, überhaupt die Vor- sowie Nachweihnachtszeit – jedenfalls nach in Deutschland gepflegten Traditionen und anderswo. Da gibt es deutliche Unterschiede, die bei Interesse mit den Experten auf dem Kohlscheider Markt geklärt werden könnten.

Jürgen Vossen hat für das Event den „Singenden Kommissar“ Oliver Schmitt, die Musical- und Schlagersängerin Sarah Schiffer, die Sängerin Ute Winters und den schon erwähnten DJ Gert gewinnen können. Ein Großteil des Erlöses eines von Rainer Hagenmaier organisierten Getränkestandes fließt mit in das Hilfsprojekt ein. Gerade im Winter brauchen Menschen, die auf der Straße leben, Wärmendes: Kleidung, Isomatten, Schlafsäcke. Dafür sind die Erlöse unter anderem bestimmt – zudem für spezielle Aufmerksamkeiten zum Weihnachtsfest.