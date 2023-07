Kooperation von 4Jet und Nikon : Laser-Haifischhaut aus Alsdorf soll Millionen Tonnen CO2 sparen

Mit Laserstrahlen aus Alsdorf sollen Flugzeuge eine „Haifischhaut“ bekommen, die den Strömungswiderstand reduziert. 4Jet-Entwicklungsingenieurin Vera Petersen-Krauß (l.) und Romina Villella (Assistenz der Projektleitung) zeigen, wo die Oberfläche verändert wird. Foto: Daniel Elke/4JET Group

Alsdorf Das Alsdorfer Unternehmen 4Jet arbeitet mit dem japanischen Konzern Nikon an einer der Haut von Haien nachempfundenen Oberflächenstruktur für Verkehrsflugzeuge.

Die Alsdorfer 4Jet Gruppe und der japanische Konzern Nikon haben bekannt gegeben, in einer Kooperation eine neue Beschichtung für Tragflächen von Flugzeugen zu entwickeln. Damit soll es möglich sein, auf Mittel- und Langstreckenflügen nennenswerte Mengen an Treibstoff einzusparen, weil die mit Laserstrahlung behandelte Schicht auf den Tragflächen einen geringeren Strömungswiderstand aufweist als unbehandelte Flächen. Es handelt sich um eine Struktur, die der Natur entliehen ist. Genauer: der Haut von Haien.

In Deutschland werden die Maschinen entwickelt und produziert (am Hauptsitz der 4Jet Group in Alsdorf und Standorten in Aachen und Eschweiler), mit deren Hilfe sogenannte „Riblets“ – winzige Rillen längs zur Flugrichtung – in den Lack auf den Tragflächen gedampft werden. Solche Rillen sind erstmals bei der mikroskopischen Betrachtung der Haut von Haien aufgefallen. Dort funktionieren sie als natürliche Strömungsoptimierung der Tiere.

In der Verkehrsluftfahrt sei mit dem Verfahren eine Reduktion des Luftwiderstands um fünf bis sechs Prozent zu erreichen. Damit bestehe auf Mittel- und Langstreckenflügen ein Treibstoff-Einsparpotenzial von rund ein bis zwei Prozent. Welche Mengen wirklich dahinter stecken, wird bei der Übersetzung in andere Werte erkennbar: Es entspricht einer Einsparung von etwa 20 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr und Kerosin im Wert von über einer Milliarde Euro.

Das Rasterelektronenmikroskop macht den Vergleich von natürlichen Riblets auf der Haut von Haien mit den Laser-Riblets vergleichbar. Foto: 4JET Group

In der Theorie sei der Übertrag auf Anwendungsgebiete etwa in der Luftfahrt bereits vollzogen worden, bislang jedoch nie in der Praxis. „Die Lösung war bisher nicht industriell umsetzbar“, erklärt Jörg Jetter, CEO von 4Jet, obwohl es verschiedene Technologieansätze gegeben habe. Etwa, die Struktur in den fast ausgehärteten Lack mit Walzen einzuprägen, ähnlich eines Stempelprozesses. Das aber habe lange gedauert und sei insgesamt nicht genau genug gewesen. Bei der Verwendung von entsprechenden Folien hätten sich Nachteile bei Haltbarkeit und Verschleiß ergeben.

So habe sich die Idee nie auf eine Art und Weise umsetzen lassen, die sich in der Luftfahrtindustrie durchgesetzt habe. Flugzeuge seien eben sehr teuer und jeder Tag Stillstand koste bares Geld. „Wenn man ein Verfahren hat, das zwar funktioniert, aber lange dauert, dann ist das eben trotzdem keine wirtschaftliche Lösung.“ Eine solche wollen 4Jet und Nikon nun gemeinsam entwickeln.

So sieht die Beschichtung aus: Projektleiterin Kristin Rudolph zeigt eine Probe. Der behandelte Bereich ist durch einen matten Glanz zu erkennen. Foto: Olaf Rohl/4JET Group

Die Voraussetzungen stimmen offenbar: Die Alsdorfer wollen große Oberflächen schnell bearbeiten können, indem sie einen Laserstrahl in eine ganze Reihe Laserstrahlen aufspalten. Das Ergebnis sei eine Art Lasergabel mit rund 100 Zinken, mit der eine große Fläche auf einmal sehr genau bearbeitet werden könne. „Die Besonderheit an dem Verfahren ist, dass man Flächenraten – also Geschwindigkeiten – erzielt, die in einem Bereich von einem Quadratmeter pro Minute liegen. Das bedeutet, man kann so ein Flugzeug an den Stellen, an denen man diese Struktur haben möchte, theoretisch an einem Tag komplett bearbeiten.“ Und damit pro Verkehrsflugzeug „Riblets“ mit einer Gesamtlänge von rund 10.000 Kilometern schaffen.

Die Zusammenarbeit mit Nikon war auf einer Fachkonferenz eingestielt worden, auf der 4Jet das Thema vorgestellt hatte. Dort sei ein Team von Nikon-Entwicklern auf die Alsdorfer zugekommen. Jetter: „Nikon hat sich unabhängig von uns mit dem Thema Haifischhaut auch für andere Industriebereiche auseinandergesetzt.“

Über 4Jet Experten für Oberflächen starteten vor 17 Jahren in Hückelhoven Das Unternehmen 4Jet wurde 2006 in Hückelhoven gegründet, wechselte 2009 an den aktuellen Hauptsitz in Alsdorf. Kerngeschäft ist die Behandlung von Oberflächen mit Laserstrahlen. Dazu gehören unter anderem die Reinigung und Entschichtung von Oberflächen, aber auch die Oberflächenveränderung durch Laserstrahlung. In Alsdorf werden Maschinen für die Industrie entwickelt, die im Produktionsprozess Oberflächen mittels Laser bearbeitet (z.B. Beschriftung oder Reinigung von Reifen). Ein weiterer großer Anwendungsbereich von 4Jet-Maschinen findet sich in der Photovoltaikindustrie, wo mittels Lasern leitfähige Schichten von Solarzellen entfernt werden. Darüber hinaus beschäftigt sich die Unternehmensgruppe mit der Mikrobearbeitung von Glas und dünnen Schichten – etwa in den Bereichen Display, Halbleiter und Automotive. Aktuell sind bei 4Jet mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Unternehmensgruppe hält über 100 Patente.

4Jet und Nikon entwickeln das Verfahren zunächst zwar mit Blick auf eine Anwendung in der Luftfahrtindustrie. Darüber hinaus sind jedoch zahlreiche weitere Anwendungsszenarien denkbar, auf die es übertragen werden kann – nämlich überall dort, wo Strömungswiderstand und konstante Geschwindigkeiten eine Rolle spielen: „Dieses Prinzip funktioniert unter anderem auch auf Schiffen, auf Windkraftanlagen oder Turbomaschinen.“ Es geht immer wieder darum, Strömungswiderstand zu reduzieren und somit Anlagen und Verfahren effizienter zu machen.

Die Riblets werden mittels Laserstrahlen in den Lack gedampft. Foto: 4JET Group

In welchem Zeitraum genau das Verfahren zur Marktreife gebracht werden soll, sagen die Projektbeteiligten nicht. Nur so viel: Es wird Jahre dauern, weil gerade in der Luftfahrt aus Sicherheitsgründen hohe Hürden zu überwinden seien. Erste Muster seien jedoch bereits in der Luft. Für die Zukunft sei denkbar, sowohl neue Maschinen mit den Mikrostrukturen im Lack auszurüsten, als auch Flugzeuge zu bearbeiten, die bereits im Einsatz sind. „Die werden nämlich im Schnitt alle sieben Jahre komplett entlackt und neu lackiert. Das macht man unter anderem, um Risse oder Schäden erkennen zu können, aber auch wenn die Airline wechselt oder neue Logos drauf kommen sollen.“ Diese Gelegenheiten böten sich an, um den Lack gleich mit Laserstrahlen zu behandeln.

Jörg Jetter, Gründer und CEO von 4JET (Mitte), Elke Blome, Teamleiterin Marketing (r.) und Tobias Köhler, Business Development Manager (l.). Foto: MHA/Thomas Vogel