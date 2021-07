Umleitung : Behinderungen an der A44-Abfahrt Alsdorf

Alsdorf An der Autobahnausfahrt Alsdorf der A44 wird es am Donnerstag zu Behinderungen kommen. Autofahrer müssen mit Umleitungen rechnen.

Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag mitteilte, werden am Donnerstag, 8. Juli, Arbeiten an der Ampelanlage an der Zufahrt auf die Landesstraße 240 durchgeführt.