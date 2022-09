Mehr als 4 Millionen Euro : Kita „Mittendrin“ samt offenem Konzept eröffnet

1500 Quadratmeter für derzeit 109 Vorschulkinder: Die Kindertagesstätte „Mittendrin“ an der Alsdorfer Hans-Böckler-Straße hat rund 4,1 Millionen Euro gekostet. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Alsdorf Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist die neue Einrichtung an der Hans-Böckler-Straße in Alsdorf nun offiziell eröffnet. 4,1 Millionen Euro wurden investiert.

Die neugebaute Kita „Mittendrin“ an der Hans-Böckler-Straße in Alsdorf ist offiziell eröffnet. Das rund 1500 Quadratmeter große Gebäude, das bereits in Betrieb ist, wird derzeit von insgesamt 109 Vorschulkinder genutzt.