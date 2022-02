Skuriller Polizeieinsatz : Junger Mann kommt mit Handgranate zu Schlägerei

Alsdorf Nach einer Schlägerei in Alsdorf zwischen zwei Jugendlichen findet die Polizei bei einem der Beteiligten eine Handgranate. Der 17-Jährige habe sich damit verteidigen wollen.

Gegen 14.15 Uhr am Mittwoch rückte die Polizei zu einer Schlägerei in der Elisabethstraße in Alsdorf aus. Zwei Jugendliche hätten einen Streit ausgetragen, berichteten mehrere Zeugen.