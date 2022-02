Deutscher Roter Kleiderladen : Jüngst mischt sich etwas Frust zum Enthusiasmus

Eine Aufgabe, die nicht jeder übernehmen kann: Conny (vorn) und Bruni Greven sortieren Kleiderspenden, die am Deutschen Roten Kleiderladen abgegeben wurden. In den Säcken finden sich ab und an auch kuriose oder unappetitliche Dinge. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Gutes Textil muss nicht teuer sein. Und auch nicht neu. In diesem Second-Hand-Laden bemühen sich ehrenamtlichen Helfer für die Kunden. Was an Spenden kommt, lässt sie an der Wertschätzung von Kleidung jedoch manchmal zweifeln.