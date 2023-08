Städtischer Chor Alsdorf : Jetzt gibt Jeremy Hulin den Takt vor

Alsdorfer und Eschweiler Musiker proben mit Jeremy Hulin, dem neuen Leiter des Städtischen Chores Alsdorf. Foto: Wolfgang Sevenich

Alsdorf Der Brite hat die Geschicke von Günther Kerkhoffs übernommen. Der Chor kooperiert nun mit der Städtischen Musikgesellschaft Eschweiler.

Jeremy Hulin hat rasch aus der Ferne begrüßt, jetzt geht er gedankenversunken über einen Flur im Städtischen Gymasium Eschweiler. Noch scheint er weit weg vom Geschehen. Das besteht im Murmeln und Lachen von rund 50 Sängerinnen und Sängern, die auf einem Podest Aufstellung genommen haben.

Bevor Hulin sich energiegeladen auf die Bühne schwingt, sagt er noch: „Ich bin etwas nervös. Ganz ruhig ist man bei so etwas nie!" Selbst ein musikalisch breit aufgestellter Routinier wie er – der in Eschweiler lebende Brite verfügt über jahrezehntelange Erfahrung als Chor- und Orchesterleiter – empfindet Lampenfieber. Und dann ist der neue Leiter des Städtischen Chores Alsdorf mittendrin.

Grau ist alle Theorie. Wie weit sie in der Praxis zu lebendiger Buntheit reift, zeigt sich auf der Bühne. Die Theorie: Das ist das neue Konzept des Städtischen Chores Alsdorf. Mit ihm – Jeremy Hulin – als verantwortlichem Leiter. Blickt man in die Runde der Musiker, bestätigt sich der Ruf Hulins als Netzwerker. Neben den Aktiven des Städtischen Chores Alsdorf hat sich das Vokalsensemble der Städtischen Musikgesellschaft Eschweiler platziert. Die Win-win-Situation der Kooperation (nicht Fusion!) ist mit bloßem Auge zu sehen, wenn man die beiden Szenerien etwas näher kennt. Überwiegen im Alsdorfer Chor die Frauenstimmen, so imponiert auf der Eschweiler Seite die doch beachtliche Zahl von Männerstimmen, vor allem Tenor.

Dr. Irmgard Bösl, seit 2013 im Städtischen Chor Alsdorf als Sängerin unterwegs, merkt man an diesem Abend die freudige und von Anspannung nicht freie Erwartung an. „Das ist hier zunächst natürlich erstmal ein Experiment. Es wird sich zeigen, was sich daraus entwickelt", betont sie. Und fügt hinzu, dass die Probenarbeit seit vergangenem Frühling sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen lasse.

Ähnlich sehen es Walter Norbisrath, der Chor-Vorsitzende der Städtischen Musikgesellschaft Eschweiler, und Thomas Graff. Der Hornist ist langjähriger Vorsitzender des Orchesters der Städtischen Musikgesellschaft. Und er setzt langfristig auf die musikalische Zusammenarbeit über die Städtegrenze am Merzbach zwischen Warden und Kinzweiler hinweg: „Diese Konstellation mit Jeremy Hulin als Leiter verschiedener Chöre und Orchester ist das Beste, was engagierten Amateurmusikern hier passieren kann.“

Willy Beckers, der als früherer Vize des Städtischen Chordirektors Günther Kerkhoffs auch unter Jeremy Hulin diese Funktion einnimmt, ist so etwas wie das personifizierte Kontinuum der Alsdorfer Chorgeschichte. Das neue Konzept packt den seit Mitte der 70er Jahre hier tätigen Würselener mit Begeisterung. Beckers spricht von gleich drei Neuigkeiten, welche den Besucher des ersten Chorkonzertes nach der Ära von Günther Kerkhoffs am Samstag um 20 Uhr in der Alsdorfer Kraftzentrale (Carl-von-Ossietzky-Straße) am Annapark erwartet. Neu ist der Dirigent. Neu ist die Kooperation zwischen den Alsdorfer und Eschweiler Chor-Szenerien. Neu aus Alsdorfer Sicht ist das Begleitorchester. Es besteht neben der Instrumental-Abteilung der Städtischen Musikgesellschaft Eschweiler aus Gästen, die dem Netzwerker Jeremy Hulin aus anderen seiner Tätigkeiten verbunden sind.

Neben diesem vielen „neu" scheint etwas ganz alt zu sein: die Werkauswahl des Konzertes. Die „Carmina Burana" von Carl Orff gehört seit Jahrzehnten zum Repertoire. Doch einmal abgesehen davon, dass die Kantate mit ihrer mal archaischen und dann wieder melodiösen Vertonung weltlicher Gesänge aus dem Hohen Mittelalter immer wieder magische und innere Bilder im Zuhörer auslöst: In der Hauptprobe zur Aufführung hört man auch wirklich Neues. Willy Beckers: „Wir haben die Carmina zwar schon mit Schlagwerk und einmal auch mit Ballett aufgeführt, aber noch nie mit der farbenprächtigen Orchesterbegleitung aus der Feder von Carl Orff."