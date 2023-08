Broicher Weiher in Alsdorf : Jäger sehen keine Handhabe für Jagdverbot, aber der Nabu macht Druck

Jagdverbot am Broicher Weiher in Alsdorf? Dafür sehen die Jäger weder rechtliche noch jagdpraktische Gründe. Der Nabu will es notfalls vor Gericht durchsetzen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Alsdorf Runde zwei im Streit um die Jagd auf Wasservögel auf dem Broicher Weiher: Die Jagdgenossenschaft widerspricht der Darstellung des Naturschutzbundes (Nabu). Der sammelt Unterschriften und will das Jagdverbot notfalls einklagen.

Im Bemühen des Naturschutzbundes (Nabu), ein Jagdverbot auf Wasservögel durchzusetzen, hat sich nun die Jagdgenossenschaft Alsdorf III in Person ihres Vorsitzenden Hubert Ortmanns geäußert. Nach dem Dafürhalten der Jäger entsprechen die Darstellungen des Nabu nicht den Tatsachen. Während die Städteregion erklärt, ein unabhängiges Büro mit der Untersuchung der Vogelfauna beauftragen zu wollen, sammeln Nabu-Leute Unterschriften am Weiher, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Wer sagt was?

Unterscheiden von geschützten und nicht geschützten Arten

Der Nabu unterstellt, die Jäger könnten Stockenten – die einzige Entenart, die in NRW gejagt werden darf – nicht von geschützten Arten wie etwa Schnatterenten unterscheiden, bei der Jagd könne es deshalb auch jene geschützte Art erwischen.

Ein Stockentenerpel im Winter: Das Tier trägt sein Prachtgefieder und ist von anderen Arten deutlich zu unterscheiden. Foto: dpa/Robert Michael

Die Jäger bestreiten nicht, dass sich vor allem die Weibchen einiger Arten schwer auseinanderhalten lassen. Aus diesem Grunde aber beschränke sich die Jagd auf die Stockenten-Erpel, die sich in der Jagdzeit durch ihr Prachtgefieder deutlich von anderen Enten unterschieden. Auf Einhaltung dieser Regel werde auch jeder Jagdgast am Broicher Weiher verpflichtet.

Gefährdung von Passanten

Die Vertreter des Nabu als Eigentümer des Broicher Weihers, Dr. Eike Lange (Vorsitzender) und Karl Gluth (stellvertretender Vorsitzender), sagen, die Jagd sei in einem touristisch erschlossenen und hoch frequentierten Gebiet wie den Wegen im Bereich des Weihers nicht zu verantworten, weil Spaziergänger und Besucher des Weihers durch die Jagd gefährdet würden.

Die Jagdgenossenschaft sieht eine solche Gefährdung jedoch in keiner Weise. Sie sei völlig ausgeschlossen, da alle Wanderwege rund um den Weiher mit Warnschildern (Achtung Jagdbetrieb) versehen seien. Die Jagd auf Erpel erfolge außerdem in einem Schusswinkel von 90 bis 180 Grad (geschossen wird also in Richtung Himmel), mit dem Rücken zu Wanderwegen.

Zahl der Tiere

Der Nabu sagt, die Zahl der Tiere am Broicher Weiher sei in den Sommermonaten sehr gering, die Tiere bräuchten im Winter Ruhe am Gewässer, um diesen zu überstehen. Dazu seien Schutzgebiete schließlich da.

Ortmanns widerspricht: „Da im Jagdjahr 2022/2023 keine Stockentenbejagung erfolgte, ist ein Rückgang des Stockentenbesatzes völlig ausgeschlossen.“ Der Broicher Weiher sei zudem nicht das einzige Refugium in NRW zum Beispiel für die Schnatterente. Die Jäger kreiden überdies den Umstand an, dass die von der Unteren Naturschutzbehörde geforderte Bestandsaufnahme zur Zahl bestimmter Tiere „auf einseitiger Ebene und nicht durch eine neutrale Institution“ erfolgt sei. Eine solche Bestandserhebung war zunächst durch den Nabu selbst erfolgt.

Wie zahlreich kommen welche Wasservögel am Broicher Weiher vor? Die Städteregion will ein unabhängiges Büro beauftragen, das zu untersuchen. Foto: Colourbox

Dazu hat sich inzwischen die Untere Naturschutzbehörde, die bei der Städteregion Aachen angesiedelt ist, positioniert. „Das Fachamt hat sich nach intensiver Beratung dafür entschieden, zusätzlich zu den Kartierungen, die der Nabu bereits durchgeführt hat, ein unabhängiges Büro zu beauftragen, um die (Wasser-)Vogelfauna untersuchen zu lassen“, erklärt Detlef Funken, Pressesprecher der Städteregion. „Dies erscheint uns in Anbetracht der widerstreitenden Interessen unvermeidbar. Einerseits möchte der Nabu den Bereich befrieden, andererseits möchte der Jagdausübende sein Jagdrecht weiter ausüben.“ Die Daten des Nabu, der selbst eine Zählung der Wasservögel am Broicher Weiher durchgeführt hat, würden dennoch ausgewertet. Damit wolle man sich ein möglichst umfassendes Bild der Situation an dem Gewässer machen.

Nutzen der Jagd

Die Nabu-Vorsitzenden des Kreisverbands Aachen-Land sprechen der Jagd in diesem Bereich jeglichen Nutzen ab und stehen auf dem Standpunkt, den Jägern gehe es nur ums Jagen, um das Erlegen von Tieren.

Die Jäger verweisen aber auch auf einen Nutzen im Sinne des Tierwohls. So würden weibliche Stockenten in der Paarungszeit verletzt, weil zu viele Erpel um die Tiere kämpften und Weibchen unter großen Stress setzten. Insofern sei die Jagd auf den zu großen Erpelbesatz waidmännisch zu vertreten.

Schon in der Vergangenheit, so die Auskunft der Jagdgenossenschaft Alsdorf III, sei ein Jagdverbot auf Stockenten im Bereich des Broicher Weihers vom Justiziar des Landesjagdverbands abgelehnt worden. „Eine Kooperation mit dem Nabu Aachen-Land ist durch die einseitigen Aktionen, in die der Jagdpächter nicht einbezogen wird, infrage zu stellen. Aus Sicht der Jagdgenossenschaft erfolgt seitens des Nabu Aachen-Land eine Manipulation der Spaziergänger, die noch nie mit der Verantwortung von Jägern für das Wild konfrontiert wurden.“

Unterschriftensammeln für ein Jagdverbot: Der Nabu hat am Broicher Weiher 81 Unterzeichner von ihrem Anliegen überzeugt. Foto: Dr. Eike Lange

81 Unterschriften hat der Nabu laut eigener Aussage vergangenen Samstag am Broicher Weiher sammeln und damit hinter dem Anliegen des Vereins versammeln können. Paul Akens hatte sich als Jagdpächter des Gebiets, in dem sich das Gewässer befindet, unter anderem an MdB Hans-Jürgen Thies, Rechtsanwalt und Vizepräsident des Landesjagdverbands NRW, gewendet. Dieser resümierte in einer Stellungnahme, weder rechtliche noch jagdpraktische Gründe für ein Verbot der Stockentenjagd am Broicher Weiher erkennen zu können.