Premiere in Volkshochschule : Golden Retriever „Schnüffler“ hilft im Nordkreis gegen Stress

Marina Kuckertz (links) mit ihrem Golden Retriever „Schnüffler“. Daniela Freiberger, stellvertretende VHS-Leiterin, freut sich schon auf den Einsatz des Hundes im nächsten Semester. Foto: MHA/Stephan Tribbels

Nordkreis Ein Therapiebegleithund in Ausbildung soll das Wohlbefinden seiner menschlichen Nachbarn verbessern. „Schnüffler“ kommt als erster Vierbeiner in der VHS Nordkreis zum Einsatz. Aber wie?

Die VHS im Nordkreis hat seit Jahren ein Gespür für Trends, geht immer wieder neue Wege, modifiziert das vorhandene Kurs-Repertoire regelmäßig. „Und das, was wir im nächsten Semester vorhaben, gab es so noch nicht“, macht Daniela Freiberger, die stellvertretende Leiterin der Bildungseinrichtung, gleich neugierig auf eine Premiere. Eine tierische Premiere, in der ein Golden Retriever die Hauptrolle spielen wird – und das überwiegend in einer Reihe von Kursen im weiten Feld „Gesundheit und Wohlbefinden“.

Für diesen Bereich ist Daniela Freiberger verantwortlich und treibende Kraft für Innovatives. Und sie kennt die VHS-Dozentin Marina Kuckertz und ihren im besten Halbstarkenalter befindlichen Hund „Schnüffler“ schon etwas näher, knuddelt ihn auch schon mal, obwohl sie prinzipiell ein wenig Angst vor Hunden hat.

Doch der im November dreijährige Golden Retriever ist alles andere als zum Fürchten. Wenige Minuten nach Beginn des Interviewtermins legt er sich erst einmal schlafen. Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. „Ich war eben noch mit Schnüffler im Feld unterwegs. Da konnte er sich so richtig auspowern“, erklärt Marina Kuckertz, die ihn zum Therapiebegleithund ausbildet, das Verhalten und schließt das Auslaufbedürfnis von Golden Retrievern als Begründung ein. Dazu später mehr.

Wirklich viel machen muss er bei seinen geplanten VHS-Gastspielen jedoch nicht. Eigentlich einfach nur da sein, könnte man sagen, obwohl gelegentliches Knuddeln sicher auch mal für die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer möglich sein wird oder diesen etwas zu apportieren. Das macht Golden Retrievern nämlich große Freude. Bedeutender ist die pure Nähe des großen Fellknäuels. „Dabei wird auch das Hormon Oxytocin im menschlichen Körper freigesetzt, was ja zur Entspannung beträgt“, nennt Marina Kuckertz ein wesentliches Ziel von Schnüfflers Anwesenheit.

„Den Namen Schnüffler hatten wir übrigens schon vor der Geburt des Hundes festgelegt“, ergänzt Kuckertz und stellt damit klar, dass so keine besondere Vorliebe ihres Vierbeiners beschrieben wird. Wobei er beim Geruch von Wurst sehr wahrscheinlich unruhig werden würde, aber welcher Hund würde das nicht? Generell sei Schnüffler in Sachen Impulskontrolle auf einem sehr guten Weg und im Umgang mit Menschen handzahm und pflegeleicht.

Nur füttern sollen ihn keine Dritten, betont die Halterin. Dazu wird es bei den allesamt niederschwelligen Angeboten der VHS auch nicht kommen. Die bloße Anwesenheit des Tieres soll im Prinzip reichen. Er ist eben noch kein komplett ausgebildeter Therapiebegleithund und soll durch reine Präsenz zur Stressreduktion beitragen. So wird Schnüffler bei Kursangeboten wie „Blockade im Kopf“, „Stressreduktion nach Feierabend“ (oder in der Mittagspause), „Oasenauszeit für Frauen – mit Ruhe, Coaching und Gelassenheit ins Wochenende“, „Sich selbst im Blick? – Eine Anleitung zur Stressbewältigung für Erzieherinnen und Erzieher“ sowie bei „Fantasiereisen für Kinder“ unterschiedlichen Alters von Zeit zu Zeit eingebunden werden. Zum Teil finden die „Angebote mit Hund“ in der Würselener Praxis von Dozentin Marina Kuckertz statt sowie in Familienzentren, mit denen die VHS Nordkreis seit Jahren eng zusammenarbeitet.

Auch dieser Anblick dürfte den einen oder andere Zeitgenossen schon entspannen. Aber Vorsicht: „Schnüffler“ hat eine gewisse Vorliebe für Kuscheltiere. Foto: mha/Stephan Tribbels

Bei den Familienangeboten mit Schnüffler-Beteiligung geht es zusätzlich um den Aspekt der privaten Tierhaltung insgesamt, inwieweit etwa die Anschaffung eines Hundes mit Fokus auf die jeweilige Familien- und Wohnsituation nachhaltig praktikabel ist. Dabei werden den Familien wichtige Themen wie artgerechte Haltung, Futter- und Tierarztkosten am Praxisbeispiel vor Augen geführt. Was am Ende dazu beitragen soll, unnötiges Tierleid – nicht zuletzt die vielen Abgaben von nicht mehr gewollten Hunden in Tierheimen – zu vermeiden.

In einem Dutzend Angebote des neuen VHS-Programms ist die (gelegentliche) Teilnahme von Schnüffler bereits angekündigt, damit sich Interessierte darauf einstellen oder gezielt danach suchen können. „Sollte das Konzept gut angenommen werden, wollen wir es beibehalten“, betont Daniela Freiberger.

Für Marina Kuckertz und ihren tierischen Auszubildenden sind die Veranstaltungen hingegen so etwas wie „kleine Testläufe“, bei denen sich herausstellen könnte, für welche Einsätze der Therapiebegleithund in spe sich künftig vielleicht besonders eignet. Das neue VHS-Semester beginnt am 25. August. Mehr dazu auf www.vhs-nordkreis-aachen.de/programm.