Feuerwehr Alsdorf : Hund aus vereistem Regenauffangbecken befreit

Die Rettungskräfte konnten den entlaufenen Hund am Sonntag retten. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Alsdorf Ein entlaufener Hund ist von der Feuerwehr in Alsdorf aus einem vereisten Regenauffangbecken im Stadtteil Warden gerettet worden. Er war schon am Vortag ausgebüxt.

Am Sonntagmorgen wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Alsdorf gegen 8.45 Uhr zu der Hilfeleistung auf der Jakobstraße im Stadtteil Warden alarmiert.

Ein Hund war am Abend zuvor entlaufen. Seine Besitzer und Angehörige hatten ihn vergeblich gesucht. Erst am nächsten Morgen wurden sie in einem nahegelegenen vereisten Regenauffangbecken fündig. Aufgrund des steilen Abhangs war es den Besitzern jedoch nicht möglich, das Tier eigenständig zu retten, woraufhin die Feuerwehr gerufen wurde.