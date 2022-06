Nächtliches Feuer in Mariadorf : Große Anteilnahme für den betroffenen Verein Go Better

Das Dach der offenen Halle und alles, was darunter stand, wurden ein Raub der Flammen: darunter ein Segelboot, das mit Jugendlichen aufbereitet und für gemeinschaftliche Törns genutzt werden sollte. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Alsdorf Der Vollalarm für die Wehr erfolgte um 2.15 Uhr in der Nacht zu Samstag: Feuer auf dem Gelände an der Marienstraße 28 in Mariadorf. Auf dem Terrain ist der vielfach engagierte Verein Go Better beheimatet.