Nach Zwischenfall bei Alemannia Mariadorf : „Das war keine Notlandung“, sagt der Gleitschirmflieger

Höhe macht ihm nichts aus: Andre Schäfer aus Stolberg. Foto: Andre Schäfer

Interview Alsdorf Andre Schäfer ist mit seinem Gleitschirm auf dem Fußballplatz von Alemannia Mariadorf gelandet – während eines Spiels. Im Interview erzählt er, wie es dazu kam, und warum es kein „Schockbier“ war, das er am Platz getrunken hat.

Die Begegnung zwischen Alemannia Mariadorf und SG Stolberg war 43 Minuten alt, als es zu einer kuriosen Unterbrechung kam: Ein Gleitschirmflieger landete vor den Augen der entgeisterten Zuschauer und Spieler auf dem Feld. Schnell packte er seinen Schirm zusammen, räumte das Feld und gönnte sich noch ein Bierchen, bevor er sich abholen ließ. Der Gleitschirmflieger heißt Andre Schäfer und kommt aus Stolberg. Unser Redakteur Jan Mönch hat mit ihm über die Landung in Mariadorf und über sein spektakuläres Hobby gesprochen.

Herr Schäfer, Sie haben mit Ihrer Landung beim Fußballspiel von Alemannia Mariadorf gegen SG Stolberg für viel Aufsehen gesorgt. Was war da los?

André Schäfer: Ich bin von einem Streckenflug aus der Eifel gekommen und habe irgendwann keine Thermik mehr gefunden: Aufwinde, die mich oben halten. Also musste ich mir kurzerhand einen Außenlandeplatz suchen. Da kam der schöne, grüne Kunstrasen von Mariadorf gerade recht.

Es hieß im Anschluss, Sie hätten notlanden müssen.

Schäfer: Das ist nicht richtig. Es handelte sich um ein gängiges Verfahren. Wir haben ja keinen Motor, um in der Luft zu bleiben, also müssen wir runter, wenn keine Aufwinde mehr da sind. Bevor man in eine Region fliegt, schaut man sich nach Außenlandeplätzen um, wo man sicher und geplant landen kann.

Gleitschirmflieger landet im Fußballspiel in Alsdorf GLEITSCHIRMFLIEGER CRASHED SPIEL IN ALSDORF! Das erlebt man auch nicht alle Tage. In Alsdorf landet ein Gleitschirmflieger mitten in der Fußball-Bezirksliga-Partie Alemannia Mariadorf gegen die SG Stolberg. Der Flieger hatte sich nicht mehr in der Luft halten können und musste auf dem Sportplatz notlanden. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Der Luftsportler raffte seinen Schirm zusammen, trank noch ein Bier auf den Schreck und wurde dann abgeholt. 😅 Posted by 100,5 DAS HITRADIO. on Monday, August 21, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Also war es beabsichtigt, das Fußballspiel zu stören?

Schäfer: Nein. Aber als ich in Richtung Mariadorf geflogen bin, habe ich aus der Entfernung gar nicht erkannt, dass gerade ein Spiel stattfindet. Ich konnte nur erkennen, dass zwei Plätze direkt nebeneinander liegen und der Platz ausreicht. Somit konnte ich es wagen, über Mariadorf zu fliegen.

Augenzeugen der Landung haben berichtet, Sie hätten sich erst einmal ein „Schockbier“ gegönnt. Wenn keine Notlandung vorlag, gab es also auch kein Schockbier?

Schäfer: Im Szenejargon sprechen wir von einem Landebier. So feiern wir einen erfolgreichen Flug. Ich musste immer wieder den nächsten Aufwind suchen und finden, ein kleiner Kampf. Aber ich bin von Coo in Belgien aus drei Stunden in der Luft geblieben und 60 Kilometer weit gekommen. Natürlich freut man sich, wenn man solch eine Entfernung nur mithilfe der Naturgewalten zurücklegt. Also: Es war ein erfreuliches Landebier, kein Schockbier.

Und wo bekommt man das Landebier normalerweise her? Es ist ja nicht immer gerade ein Ausschank in der Nähe, wie bei Alemannia Mariadorf.

Schäfer: Ortschaften gibt es überall und wir landen in aller Regel da, wo es Anschluss zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, um den Rückweg anzutreten. Da gibt es dann meist auch eine Tankstelle. Ein kühles Flaschenbier tut es auch.

Fassen wir zusammen: Es gab keine Notlandung und kein Schockbier, sondern einfach nur keinen unbelegten Fußballplatz, der greifbar gewesen wäre.

Schäfer: Genau. Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ist dafür vermutlich eine schlechte Zeit.

Unterbrechung in der 44. Minute: Ein Zuschauer hielt Andre Schäfers Landung bei Alemannia Mariadorf fotografisch fest. Foto: Dirk Kloppenburg

Heutzutage wird so eine Landung natürlich sofort gefilmt. Die Aufnahmen haben ein breites Echo in den sozialen Medien nach sich gezogen. Haben Sie viele Nachrichten bekommen?

Schäfer: Auf jeden Fall. Ein freundlicher Besucher des Fußballspiels hat mir auch ein Video geschickt. Die Leute reagieren meistens sehr freundlich, haben aber einen falschen Eindruck von dem Hobby. Die meisten denken, wir springen aus dem Flugzeug wie Fallschirmspringer. Gleitschirmfliegen ist aber etwas völlig anderes.

Beim Versuch, Sie für ein Interview zu kontaktieren, habe ich in der Tat zuerst beim Flugplatz Merzbrück angerufen. Da war ich wohl auf dem Holzweg.

Schäfer: Vielleicht kennen Sie die Bilder von Paraglidern in den Alpen. Man startet den Schirm vom Boden aus, läuft den Berg hinab, bis der Schirm anfängt, einen zu tragen. Dann sucht man sich Aufwinde, die man am Hang in der Regel leichter findet als im Flachland. Mit den Aufwinden geht es dann rauf in die Wolken. Die Flughöhe hängt vom Wettergeschehen ab.

Wissen Sie in der Luft immer, wo Sie sich gerade befinden?

Schäfer: Ja. Wir haben Fluginstrumente dabei, mit denen wir auch die Lufträume im Blick haben. Die sind GPS-unterstützt und liefern Höhe und Position. Ähnlich wie im Flugzeug, nur sehr kompakt, klein und leicht.

Wo gibt es bei uns einen Berg, der hoch genug ist zum Starten?

Schäfer: 100 Meter reichen manchmal schon aus. Wir haben hier das Glück, dass wir unweit der Ardennen leben, und dort gibt es eine Vielzahl von Startplätzen. Mein Berg am Sonntag war 300 Meter hoch, was für den Einstieg in die Thermik gereicht hat.

Wie kommt man zu einem solchen Hobby?

Schäfer: Durch die Begeisterung für das Fliegen. Das hat mich von der Kindheit an fasziniert. Irgendwann habe ich dann geschaut, mit welchen finanziellen Mitteln man fliegen kann. Der günstigste Weg ist der mit dem Gleitschirm. Für Schein und Ausrüstung kommt man auf Kosten von rund 5000 Euro. Das Schöne an dem Hobby ist, dass man alles, was man braucht, in einen Rucksack bekommt und damit komplett flexibel ist.

Beruflich führen Sie ein Unternehmen für Baumpflege in Stolberg. Fühlen Sie sich unten am Boden nicht wohl?

Schäfer: Jedenfalls habe ich kein Problem mit Höhe. Und ein bisschen extravagant müssen Sport und Leben schon sein.

Erzählen Sie uns doch zum Abschluss noch, wo Sie als Nächstes landen möchten.