Polizei ermittelt : Geldautomat in Mariadorf gesprengt – Statiker geben grünes Licht für Supermarkt

Foto: Dagmar Meyer-Roeger 9 Bilder Geldautomat in Alsdorfer Supermarkt gesprengt

Update Alsdorf Zwei Mal knallt es laut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Supermarkt am Mariadorfer Dreieck. Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt.