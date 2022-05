Knall in der Nacht : Geldautomat in Alsdorf gesprengt

Foto: Dagmar Meyer-Roeger 9 Bilder Geldautomat in Alsdorfer Supermarkt gesprengt

Alsdorf Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Alsdorf gesprengt. Die Polizei forderte Sprengstoffexperten an, das Gelände ist abgesperrt.