Erlös an „Menschen helfen Menschen“ : Gala-Abend mit Jürgen B. Hausmann in Alsdorf für die Flutopfer

Drei Fragen an Herr Beckers

Wie ist die Idee zur Spendengala entstanden, gab es einen besonderen Moment?

Jürgen Beckers: Als ich sah, welches Maß an Hilfsbereitschaft sich spontan entwickelt hat, war mir klar: Da muss ich auch helfen. Parallel wurde aber auch gesagt, dass man, zumal als Laie, nicht einfach in das Krisengebiet fahren soll. Da ich eh kein Handwerker oder geschulter Helfer bin, habe ich überlegt, wie ich in meinem Metier möglichst viel für die betroffenen Menschen tun kann. So hat sich die Idee zur Gala enzwickelt.

Passen denn Comedy und Tragödie zusammen?

Beckers: Nein, eigentlich nicht. Aber wir haben ja schon in der Corona-Zeit mit dem Trio Corona, das jetzt auch mitwirken wird, versucht zu unterhalten, ohne das Leid aus den Augen zu verlieren. Das heißt jetzt auch, das Publikum in der Stadthalle zu unterhalten, auch einmal lachen zu lassen. Aber immer mit dem Blick darauf, dass das Lachen auch hilft. Zumal es an dem Abend ja auch Infotainment gibt, Opfer der Hochwasser-Katastrophe zu Wort kommen. Diese Mischung macht es eigentlich aus.

Haben Sie im Vorfeld schon eine Botschaft an die betroffenen Menschen?

Beckers: Zum einen, das ist zwar einfach gesagt von außen, den Mut nicht zu verlieren. Zum anderen aber auch, dass die gesamte Region und viele Menschen darüber hinaus hinter ihnen stehen und jeder auf seine Weise für sie eintritt. (udo)