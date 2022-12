Unfall am Abend : Fußgänger auf dem Kurt-Koblitz-Ring angefahren und schwer verletzt

Unfall am Abend

Alsdorf Am Mittwochabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Kurt-Koblitz-Ring gekommen. Ein Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Alsdorf befuhr gegen 20.20 Uhr die Luisenstraße und bog nach links auf den Kurt-Koblitz-Ring in Richtung Tierpark ab. In dem Moment überquerte ein 21-jähriger Fußgänger den Kurt-Koblitz-Ring in Richtung Denkmalplatz.