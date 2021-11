Bewohner schlief : Feuerwehr löscht im Mehrfamilienhaus

Die Alsdorfer Feuerwehr wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungsbrand an der Jülicher Straße in Hoengen gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Alsdorf Wieder ein Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Jülicher Straße in Hoengen. Wieder rettet die Feuerwehr Alsdorf einen Bewohner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufmerksame Nachbarn haben verhindert, dass ein Zimmerband an der Jülicher Straße im Alsdorfer Stadtteil Hoengen für den Bewohner tragisch endete. Die Feuerwehr war gegen 4.40 Uhr am Samstagmorgen von Anwohnern gerufen worden. Sie hatten einen piepsenden Rauchmelder sowie einen leichten Brandgeruch und Rauch vor einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaues wahrgenommen. Neben Kräften der hauptamtlichen Wache rückten Einheiten der Freischicht, des B-Dienstes und der Löschzüge 1 und 3 der Freiwilligen Feuerwehr Alsdorf zur Einsatzstelle aus.

Bei Ankunft wurden die Einsatzkräfte von Beamten der Polizei darauf hingewiesen, dass sich noch eine Person in der betroffenen Mietwohnung befinde. Einsatzleiter O. Gesell entsandte daraufhin einen Angriffstrupp unter Atemschutz in das zweite Obergeschoss, der dort einen Rauchvorhang an der Wohnungstür platzierte, bevor sie gewaltsam geöffnet wurde.

Der Trupp durchsuchte die Brandwohnung und fand einen schlafenden Mann, der geweckt und schnell ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung übergeben wurde. Der Empfehlung des Rettungsdienstes, sich im Krankenhaus untersuchen zu lassen, folgte der Bewohner nicht, so der Wehrsprecher.

Lesen Sie auch Ermittlungen der Kripo : Ursache für den Brand in Hoengen gefunden

Die Ursache für den Brandrauch konnte schnell festgestellt werden: Auf dem Herd in der Küche fanden die Einsatzkräfte angebranntes Essen vor. Der Entstehungsbrand wurde gelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzleitung entschied, den Wohnungsbereich sicherheitshalber stromlos zu schalten. Mittels eines Hochleistungslüfters wurden die Mietwohnung und der Hausflur vom Brandrauch befreit.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei und dem Mieter zur Eigentumssicherung übergeben. Für die Dauer des Einsatzes übernahmen weitere Einsatzkräfte der Löschzüge 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alsdorf den Grundschutz. Um 5:38 Uhr war der Einsatz beendet.

(red)