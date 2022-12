Feuerwehreinsatz in Alsdorf : Feueralarm im Kaufland wegen Rauchentwicklung

Einsatzkräfte vor dem Kaufland in Alsdorf. Foto: dag;/Dagmar Meyer-Roeger

Alsdorf Am frühen Samstagabend kam es zu einer Rauchentwicklung im Kaufland an der Bahnhofstraße. Nach Angaben der Alsdorfer Feuerwehr rückten die Einsatzkräfte inklusive Kreisbrandmeister an.

Am Samstagabend gegen 17:00 Uhr wurde die Alsdorfer Feuerwehr durch einen ausgelösten Feueralarm in dem Einkaufszentrum Kaufland alarmiert. Im Gebäude ist es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort angekommen waren, konnte der Brand sofort gelöscht werden. Zuvor wurden das Kauflandgebäude und die Tiefgarage vollständig geräumt. Während des Einsatzes hielten sich die evakuierten Mitarbeiter des Kauflandes wegen der niedrigen Temperaturen in umliegenden Geschäften auf. Später durften die Autobesitzer ihre Autos aus der Tiefgarage holen und die Mitarbeiter kurz in den Gebäudekomplex gehen, um ihre Geschäfte abzuschließen.

Der Brand entwickelte sich ursprünglich an einem Kellereingang zur Tiefgarage. Die genaue Brandursache ist allerdings noch unklar. Verletzte gibt es keine, gab die Feuerwehr an.

Die viel größere Herausforderung für die Feuerwehr stellte die schwierige Lüftung der Verrauchungen in der Tiefgarage und am Haupteingang dar, wie die Feuerwehr berichtet. Es kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr berichtet, haben die hausinternen Brandanlagen gut funktioniert und zusätzlich wurden Brandschutzeinrichtungen, wie Brandschutzvorhänge, von den Einsatzkräften aktiviert.

Durch den Einsatz war der Verkehr auf dem Willy-Brandt-Ring teils beeinträchtigt und die Bahnhofstraße wurde komplett gesperrt. Mittlerweile sind alle Straßen wieder frei befahrbar.

Nach Angaben des Pressesprechers der Feuerwehr Alsdorf handelte es sich um eine größere Einsatzlage, bei der der Kreisbrandmeister der Feuerwehr Alsdorf ebenfalls im Einsatz war. Dieser Vollalarm galt für die gesamte Hauptwache der Feuerwehr und zusätzlich rückten noch drei weitere Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr an. Auch ein Rettungswagen war zur Stelle.

Der Pressesprecher der Feuerwehr redet bei der Evakuierung des Gebäudes und der Bekämpfung des Rauches während erhöhter Geschäftszeiten im Kaufland von einem „anspruchsvollen Einsatz“.

Um 19.00 Uhr beendeten die insgesamt 45 Einsatzkräfte vor Ort erfolgreich ihren Einsatz. Die Tiefgarage konnte vollständig entraucht werden. Trotzdem ist in den nächsten Tagen mit einer bleibenden Geruchsbelästigung in dem Gebäudekomplex zurechnen, wie die Feuerwehr angibt. Heute Abend bleibt das Kaufland in Alsdorf geschlossen.

(red)