Großer Einsatz in Alsdorf : Feuer in Mehrfamilienhaus endet glimpflich

Einsatz in Alsdorf: Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Alsdorf In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Alsdorf ist am frühen Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte in großer Stärke aus, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Menschen in der Wohnung aufhielten.

Gegen 14.05 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, unter anderem von einer Angehörigen der Alsdorfer Wehr, die unterwegs war und die Rauchentwicklung in dem Haus am Oidtweilerweg bemerkt hatte. Da sie nicht ausschließen konnte, dass sich noch Personen in der betroffenen Wohnung aufhielten, wurde Vollalarm für die drei ehrenamtlichen Löschzüge und die hauptamtliche Wache der Alsdorfer Wehr ausgelöst.

Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, befanden sich alle betroffenen Bewohner des Mehrfamilienhauses außerhalb ihrer Wohnungen. Unter Atemschutz drangen zwei Trupps zur Brandbekämpfung in die vom Feuer betroffene Wohnung vor. Auch von außen wurde das feuer bekämpft. Es konnte schließlich zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich hingegen schwierig.

Die Brandwohnung ist trotz des schnellen Eingreifens der Wehrleute nicht mehr bewohnbar. Zwei weitere Wohneinheiten wurden durch die Rauch- und Rußentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ob die Wohneinheiten noch bewohnbar sind, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenhöhe und Brandursache konnte die Feuerwehr Alsdorf noch nicht machen.

(red)