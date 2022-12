Ursache noch unklar : Fahrzeugbrand in der Weihnachtsnacht

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das brennende Auto. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Alsdorf In der Nacht zum Sonntag ist ein Auto in Alsdorf in Brand geraten. Einsatzkräfte löschten das Feuer schnell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Alsdorf wurde um 0.46 Uhr zu dem Brand in der Pommernstraße alarmiert. Es rückten Einheiten der hauptamtlichen Wache sowie der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort angekommen, bestätigte sich das Meldebild: Ein Pkw brannte aus bisher ungeklärter Ursache in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug war unmittelbar an einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Durch die Wärmestrahlung wurden Rolladen und Fensterscheiben des Hauses beschädigt, ebenso ein angrenzendes Fahrzeug auf dem Parkplatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, kontrollierten alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses und betreuten die evakuierten Bewohner. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Innerhalb des Hauses gab es leichte Geruchsbelästigungen durch Brandrauch, der schnell entfernt werden konnte. Die Einsatzstelle wurde anschließend den Beamten der Kriminalpolizei übergeben. Gegen 1.30 Uhr war der Einsatz für die Alsdorfer Feuerwehr beendet.

(red/pol)