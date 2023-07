Noch einen Drahtesel übrig? : Fahrrad-Spenden aus unserer Region machen das Leben in Afrika leichter

Die gespendeten Fahrräder werden in verschiedenen afrikanischen Staaten auch von Schülerinnen und Schülern genutzt. Foto: Chimwemwe-Mkandawire

Region Gemeinnütziges Projekt aus der Schweiz will sich in Deutschland verbreiten. Der Raum Aachen ist die erste Region, die die Organisation „Velafrica“ zusammen mit „Spectrum Aachen“ dafür gewinnen will. Auch klapprige Fahrräder spielen eine Rolle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hat man seinen ausgedienten Drahtesel einmal in Keller oder Schuppen verbannt, findet der da so schnell nicht mehr raus. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, das alte Schätzchen nochmal hervorzuholen. Das Rad kann nämlich auf dem afrikanischen Kontinent im Rahmen von besonderen Entwicklungshilfe-Projekten gute Dienste leisten. Wenn es wieder in Schuss gebracht wird bzw. die Einsatztauglichkeit bescheinigt wird. Vom 9. bis 11. August realisiert „Spectrum Aachen“, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt des sozial engagierten Rheinischen Vereins, in Kooperation mit der aus der Schweiz stammenden gemeinnützigen Organisation „Velafrica“ in unserer Region eine Abholaktion für gespendete Fahrräder.

„Eigentlich hätte es die schon früher geben sollen, doch dann kam Corona dazwischen“, sagt Dr. Valentin Janda, Geschäftsführer von Velafrica Deutschland. Bernhard Preuß, Geschäftsführer von Spectrum Aachen und großer Fahrradfan, hatte mit seiner Organisation bereits eine ähnliche Aktion umgesetzt und stieß in Folge auf die Aktivitäten von Velafrica. In diesem Sommer werden beide gemeinsam aktiv.

Dr. Valentin Janda ist Geschäftsführer von „Velafrica Deutschland“. Foto: Janda

Die Städteregion Aachen und der benachbarte Kreis Heinsberg sowie die Kommune Nettetal sind aktuell so etwas wie der „erste deutsche Brückenkopf von Velafrica“. Der Premiere werden bald weitere, etwas anders konzipierte Aktionen in Münster und Frankfurt am Main folgen. In unserer Region sind zudem Anschluss-Kampagnen für die gute Sache geplant.

Wer jetzt ein Rad – es dürfen auch mehrere sein – spenden möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten: Das Abholen des Rades an der heimischen Adresse in der Zeit vom 9. bis 11. August, also nach den Sommerferien, dürfte für viele die einfachste Lösung sein. Gespendete Fahrräder werden kostenfrei abgeholt, wenn diese bis zum 30. Juli online unter www.velafrica.ch/abholaktion-aachen angemeldet worden sind.

Bevor die Räder die Reise in ein afrikanisches Land antreten, werden sie überprüft und gegebenenfalls repariert. Foto: Velafrica

Zudem ist die persönliche Abgabe an Standorten der Spectrum-Werkstätten in der Städteregion Aachen und im Kreis Heinsberg möglich. Abgegeben werden können die Fahrräder werktags von 8 bis 14 Uhr bei folgenden Adressen: Ambulant Betreutes Wohnen/Frauenkunstwerkstatt, Krugenofen 5-7, in Aachen; Tischlerei & Werkstatt, Max-Planck-Straße 14, Eschweiler; Kreativwerkstatt, Arnold-Sommerfeld-Ring 14a, Baesweiler, und bei Bauernhof/Fahrradprojekt, Oberstraße 39, Gangelt-Schierwaldenrath.

Spectrum bietet in seinen unterschiedlichen Werkstätten langzeitarbeitslosen Menschen eine kreative Tagesstruktur. Aufgrund der Zusammenarbeit mit Spectrum in der Region Aachen können Spendenfahrräder künftig ganzjährig entgegengenommen werden.

„Die gespendeten Räder werden vor dem Versand in unserer Fahrradwerkstatt von Arbeitssuchenden überprüft und repariert“, erklärt Monika von Bernuth von Spectrum. „Die Fahrräder werden in verschiedenen afrikanischen Ländern dringend gebraucht“, sagt sie und unterstützt die deutsche Premiere mit ihrem Team gern.

Allein aus der Schweiz haben schon rund 25.000 gespendete Fahrräder ihre Reise Richtung Afrika angetreten. Foto: Velafrica

Schneller und sicherer zur Schule

Nach der Aufbereitung exportiert „Velafrica“ die Velos, wie Fahrräder meist in der Schweiz genannt werden, zu seinen Partnern in bis zu sieben Ländern in West- und Ostafrika, was den internationalisierten Namen der in Bern ansässigen Organisation erklärt. „Die Fahrräder aus Aachen werden vermutlich an unsere Partner nach Madagaskar gehen. Dort ins Centre Akany Risika, in Antisrabe. Hier existiert ein Velo-Hub der auch Bike-to-School-Programme durchführt“, wird Valentin Janda noch ein bisschen konkreter. Tausende afrikanische Schülerinnen und Schüler nutzen Räder des Projekts Velafrica bereits, um schneller und sicherer zur Schule und wieder nach Hause zu kommen.

Bei den afrikanischen Partnern werden zudem im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe durch Velafrica Velo-Mechaniker ausgebildet, damit die gespendeten Räder vor Ort lange genutzt werden können. Bei den Partnern in Afrika sind Mountain- und Tourenbikes besonders beliebt, da die Straßen in vielen Regionen oft nicht geteert sind. Angenommen werden bei der anstehenden Sammelaktion jedoch alle Typen von Fahrrädern. Achtung! Nicht angenommen werden Tretroller, Laufräder, Anhänger und Zubehör wie zum Beispiel Fahrradsitze!

Valentin Janda sieht den deutschen Fahrradmarkt derzeit in einem großen Umbruch, von dem Entwicklungsprojekte in Afrika profitieren könnten. „Vor allem das millionenfache Umsteigen auf Pedelecs hat in den Haushalten für viele überschüssige Fahrräder klassischer Bauart gesorgt“, hofft Valentin Janda auf entsprechend große Spendenbereitschaft. Selbst sehr alte und klapprige, scheinbar niemals mehr fahrtaugliche Räder können im Rahmen der Sammelaktion noch ihren Zweck erfüllen – als Ersatzteillager oder gegebenenfalls recycelter Wertstoff. Damit und mit Geldspenden werden die Projekte ebenfalls finanziert.

Stabile und fahrtaugliche Fahrräder erleichtern in Afrika nicht nur den Weg zur Schule oder zum Markt. Sie helfen sogar beim Transport schwerer Lasten. Wer einen Eindruck vom Nutzen der gespendeten und aufbereiteten Gebrauchträder gewinnen will, sollte mal einen näheren Blick auf den YouTube-Channel www.youtube.com/@velosfrafrika/videos werfen. Velafrica verbindet seit 1993 Integrationsarbeit mit Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Rund 300.000 exportierte Fahrräder aus der Schweiz und Deutschland erleichtern den Menschen bereits den Zugang zu Bildung, Märkten und Spitälern. Weitere Informationen auf www.velafrica.ch sowie https://rhein-verein.de/einrichtungen/spectrum/

Das Sammel- und Reparatur-Netzwerk in der Region Aachen soll sukzessive ausgebaut werden.

Werkstatt in der JVA Aachen