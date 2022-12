L240-Vollsperrung bis in den Abend : Ersthelfer retten zwei Schwerverletzte aus brennenden Autos

L240-Vollsperrung bis in den Abend

Beide Autos gerieten nach dem Zusammenstoß in Brand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Alsdorf Bei einem Unfall auf der L240 bei Alsdorf sind am Montag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Mehrere Zeugen des Unfalls griffen als Ersthelfer beherzt ein. Ein Abschnitt der Straße blieb bis in den Abend voll gesperrt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 240 bei Alsdorf sind am Montag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Kurzzeitig schwebte einer der beiden Fahrer in Lebensgefahr, der Gesundheitszustand des Mannes habe sich aber laut Polizeiangaben gebessert.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 16.05 Uhr ereignet. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte schritten bereits Zeugen des Unfalls beherzt ein. Sie eilten zur Unglücksstelle, befreiten die Verletzten aus den Unfallfahrzeugen, die in Brand geraten waren, und betreuten die Fahrer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Bei der Kollision erlitt einer der beiden Fahrer den Angaben nach lebensgefährliche Verletzungen, der andere wurde schwer verletzt. Sie wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Menschen hätten sich nicht in den Fahrzeugen befunden. Warum es zum Unfall kam, war am Montagabend noch unklar. Ein Polizeiteam der Unfallursachenermittlung wurde hinzugezogen.