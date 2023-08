Teil einer Serie? : Erneut brennt ein Auto in Alsdorf fast vollständig aus

Der Kleinwagen brannte beinahe vollständig aus. Foto: Polizei Aachen

Update Alsdorf Keine Hinweise auf technischen Defekt: Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Alsdorf in Flammen gestanden hat. Ähnliche Fälle häufen sich in den vergangenen Monaten.

Nachdem in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Alsdorf in Flammen gestanden hat, sucht die Polizei Zeugen. Der Fall reiht sich ein in eine ganze Reihe von Fahrzeugbränden in den zurückliegenden rund 12 Monaten.

Der Kleinwagen, der an der Pommernstraße geparkt war, hatte gegen zwei Uhr gebrannt, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten demnach zuvor einen lauten Knall vernommen. Das Auto brannte beinahe vollständig aus, auch ein Zaun in der Nähe wurde beschädigt. Hinweise auf einen technischen Defekt gibt es laut Polizei nicht, die Ursache des Feuers ist noch unklar. Deswegen laufen Ermittlungen. Dazu bittet die Polizei um Hilfe: „Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sollen sich unter 0241-957731101 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241-957734210 bei der Kriminalpolizei melden.“

In Alsdorf standen in diesem Jahr bereits mehrere Autos in Flammen, etwa Mitte Juni im Oidtweiler Weg und Ende Mai in der Albrecht-Dürer-Straße. In den meisten Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus oder konnte diese bereits nachweisen. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2022 zählt eine Statistik aus dem Aachener Polizeipräsidium 15 ähnlich gelagerte Taten auf. Sie alle ereigneten sich – so wie auch der jüngste Fall in der Nacht auf vergangenen Mittwoch – zwischen 1 und 4 Uhr in der Nacht.

(red)